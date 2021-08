Megdobbant Bárdudvarnok szíve a csókkirálytól

Színpadra álltak a hétvégén bárdudvarnoki fiatalok azért, hogy mint már tíz éve minden augusztus közepén, egyetlen előadás erejéig bemutassák a falunak, miért is jó ott élni, ahová születtek.

Ezt ne hagyja ki! Újabb gimnáziumot ért el az LMBTQ-ideológia

Az idén egy zenés-táncos produkciót állított színpadra az a húsz fiatal, akik a tavalyi jubileumi előadás óta izgatottan várták, mikor kezdődik a faluszínház, és vajon milyen előadással lephetik meg szüleiket és az érdeklődőket. Fontos esemény mindez a fiatalok és a falu életében, hisz nem csupán arról szól, hogy betanulnak egy darabot és előadják, sokkal többről, és ez minden egyes előadásból ki is derül. Az összetartozásról, a közösségalkotó erejéről, a szeretetről és a háláról – vallja Varga Zsuzsa színművész is, aki kezdetektől a csoport motorja, nem csupán rendező, hanem annál sokkal fontosabb személy a felnőtté formálódó falusi gyermekek életében. – 2011-ben egy egyetemi csoporttal kaptunk meghívást Bárdudvarnokra, és akkor fogalmazódott meg a gondolata annak, hogy a helyi közösség is szívesen részt venne egy-egy előadásban – mondta el Varga Zsuzsa, a kaposvári színház művésze, aki azonnal kapott az ötleten, mondván legyen, ami lenni akar, hisz a helyszín is feladatért kiált.

– Az iskolás korosztály számára ajánlott olvasmányokat dolgoztuk fel minden évben élményszerűen, sok zenével és tánccal, többek közt a János vitéz, Ludas Matyi, Az Egri csillagok, a Légy jó mindhalálig, A Pál (Bárd) utcai fiúk, A kincskereső kisködmön, a Négyszögletű kerek erdő történetét. A résztvevők persze közben felnőttek, kicserélődnek az évek során, de a lényeg megmaradt, az egymásra figyelés és a közös játék öröme. Kicsik és nagyok együtt lépnek színpadra ilyenkor, jelenleg is a legkisebb szereplő alig ötéves. A félig kész helyszín egyszerűsége, a vakolatlan téglafalak, a szalmabálákból kialakított széksorok hangulatát nagyon szeretem, és éppen ezért sok minden megvalósítható itt – mondta lelkesen a koordinátor művész.

Rendhagyó módon az idén nem olvasmányélményre esett a választás, hanem egy klasszikusnak mondható ismert film dalai, a Made in Hungária slágerei elevenedtek meg a színpadon. Ugyanúgy, mint a korábbi években, most is együtt, egymást segítve énekeltek és táncoltak a hatévesek a tinédzserekkel.

Tisztán, hibátlanul szóltak a dalok, a fiatalok élvezték az előadás minden pillanatát, akárcsak a publikum, akik egy-egy dal elhangzása után szavazatukkal értékelték a produkciót. Kriston József moderálta az előadást, akitől megtudtuk azt is, hogy a szülők, segítők és a fiatalok lelkesedésének, kreativitásának köszönhetően született meg az előadás. Molnár Balázs, Bárdudvarnok polgármestere is köszönetét fejezte ki Varga Zsuzsának, aki mintha saját gyermekei lennének, az előadás végén egyenként homlokon csókolta a szereplőket. Nyilvánvaló, hogy a viszontölelés sem maradhatott el…