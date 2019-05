Megelevenedik a Balaton múltja Kovács Emőke könyvében

Balatoni impressziók címmel jelent meg Kovács Emőke könyve, amelyet szerdán mutatott be a Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban. A kaposvári származású történész mostani alkotása a Balatonhoz kötődő személyeket, helyeket és a hajózást, a halászatot és a fürdőkultúrát is bemutatja.

Filléres vonatjáratok, kéjnők és hidegfürdő ketrecben. Ezekről is olvashatnak Kovács Emőke most bemutatott könyvében.

– Új kötetemben, a Balatoni impressziókban, olyan szeleteit mutatom be a tónak, amelyet kevésbé ismerhet az olvasóközönség vagy nagy vonalakban – mondta el Kovács Emőke. Gaál Gaszton, Sass Brunner Erzsébet, Udvardi Erzsébet, Egry József, Borsos Miklós portréja is megelevenedik az egyik fejezetben.

– Trianon után hazánk elveszti magaslati fürdőhelyeit, át kel strukturálni az idegenforgalmat. A Balaton megfizethetővé válik a belföldi turistáknak is, filléres vonatokat indítanak a tóhoz. Balatonföldvár a déli vaspálya megépítését követően az egyik legnépszerűbb település lesz, viszont gyakorta panaszkodtak például arra, hogy sok a kéjnő itt – sorolta az írónő. Megjegyezte: a 19. század első harmadában nem fürdenek a tóban, mert nem tudtak úszni. Ebben az időszakban kúraként alkalmazzák a hidegfürdőt, ketrecekben engedik be az embereket a vízbe az 1870–es évekig.

A harmadik fejezetben többek között a hajózás történetével, a tihanyi gardahalászat részleteivel, a tavi fényképészet kezdeti időszakával, a balatoni gyógymódok szép históriájával is találkozhat az olvasó. A kötetet Fekti Vera festőművésznő akvarelljei teszik még érdekesebbé. Kovács Emőke két évtizede kutatja a Balaton történetét, ez a negyedik könyve a tóról. Cikkeit, témáit a balatoni értékmentés nyomán írja.

– Mindenkinek van egy balatoni élménye, nekem is, ebből táplálkozik a szeretetem. A tó egy közös nyelv a magyar nemzeti tudatban. Célom, hogy történeti források révén tárjam fel az általam igen kedvelt vidék érdekes múltját – jegyezte meg az írónő.