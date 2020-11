Megismételhetetlen csodaként, s világítani születtünk e bolygóra

„Azért oly szép ez a világ, / mert a szíve Magyarország. / Nincs is többi áldott hona, / ez a földnek minden java” – énekelte Maczkó Mária énekművész a nagybajomi református templomban a reformáció hónapja alkalmából tartott Lélektől lélekig című koncertjén.

Az előadóművészt Fejér István, a házigazda lelkész köszöntötte. Mint mondta, immár nyolc esztendeje annak, hogy az „Októberi estek a csillag alatt” című rendezvénysorozatukkal készülnek a reformáció ünnepére. E találkozásokkal – melynek Jókai Anna Kossuth-nagydíjas író és Csókay András agysebész is volt már meghívottja – az 1517-es reformációra emlékeztetik a protestáns testvéreket.

A lelkipásztor kiemelte: olyan személyeket látnak vendégül, akiknek fontos Isten, mivel azt tapasztalják akár a művészetek, akár a politika világában, hogy a Teremtő egyre inkább háttérbe szorul. Ezt pedig nem akarják tudomásul venni.

– Az ószövetségi ember emlékköveket épített, amelyekhez később – amikor arra vitte az útja – vissza-visszatért. Ezek a kövek arra emlékeztették, hogy ő személyesen találkozott a Teremtővel – nyomatékosította a lelkész, aki úgy véli: az Istenhez tartozás hűsége valamennyiünket összekapcsol, hiszen áldott és szent csillagként ott van a hit, melynek gyakorlásával egymásra ismerünk.

Maczkó Mária énekművész, aki az elmúlt évtizedben számos somogyi intézményben lépett fel, s adott koncertmisét beimádkozott templomfalak ölelésében, ezúttal is mezítelen lélekkel állt a közönség elé. Dalai megnyitották az eget, s e maszkos világ terhét elfelejtve énekelt Istenről, hazáról, örömről. Ugyan tisztában van vele, hogy „az álruha, s az álarc szükséges fegyver az életben; alakulni kell a követelményekhez, miként a dagasztott tészta a tepsihez”, utalt Sütő András gondolataira, de ő mindig vállalta önmagát. Jóllehet sokan különcnek tartják, pedig nem csinált mást, mint örökre belekapaszkodott Szűz Mária palástjába. A Nagyboldogasszony napján született, s jövőre kerek évfordulót ünneplő népdalénekes turai „megébredésétől” indította koncertjét. Ahogy hallgattam Baghy-Bátor Teréz dalát – „Köszönöm, napsugár, hogy reggel vártál már és felvidítottál, felvidítottál. / Köszönöm, neked, te szél, hogy felém is jöttél és felfrissítettél, felfrissítettél. / Köszönöm, nektek, hegyek, hogy azt üzenitek: én is önmagam legyek.” – arra gondoltam; boldog ember lehet Mária, hogy így kezdheti napjait, hiszen sokan elfelejtjük, hogy létünk nem saját ötletünk volt, mint ahogy lélegzetvételünk sem elhatározás kérdése. Ezt pedig kötelességünk megköszönni Istennek…

Gyönyörű Miatyánkot hallottunk az előadótól, aki az Úrral való kapcsolatát illusztrálva énekelte később: „Perelj, Uram perlőimmel, / harcolj én ellenségeimmel, / Te pajzsodat ragadd elő, / én segedelmemre állj elő!”

Énekeivel és tanúságtételeivel üzenete még komplexebbé vált: megismételhetetlen csodák vagyunk mindannyian, s félelmeinket csak hitünkkel tudjuk leküzdeni. Adjunk mindenért hálát, és bátran hagyjuk magunkat megfürdetni az Isten kínálta kegyelemben! A beteg léleknek életelixír a dal, ezért kellene gyakrabban énekelnünk.

Maczkó Mária arról is beszélt a nagybajomi koncerten, hogy számára Isten egyenlő a hazával. Szülőfalujában, a már várossá lett Pest megyei Turán gyönyörűen énekeltek nagyszülei, szülei, akik istenhívők voltak, s így már kislányként tanúja lehetett annak, miként beszélgetnek a családtagok a Teremtővel. Az előadó a szégyenteljes trianoni békediktátumról is szólt, megemlékezve a Nagy-Magyarország területén élőkről, de az Árpád-házi szentekről és boldogokról is. Kiemelte a hiteles keresztények küldetéstudatát: világítani érkeztünk e földre; az Úr nem véletlenül teremtett bennünket Magyarországra. Rajtunk áll: merünk-e mellette dönteni. Isten kezét fogva, a jelenlétet helyesen megélve, naponta imádkozva menekülhetünk csak meg. Más út nincs – fogalmazott karakánul.

A reformáció hónapja alkalmából tartott koncertje végén egykori, Gajdos Zenekari tagságáról szólt, s Tolcsvay Béla Lélekdalát is elénekelte. Amikor ezt a számot hallom, mindig megrendülök, de a közönség soraiban ülők tekintete is egyre fényesebb lett:

„Ha majd nem lesz a lelkekben sötét zavar, / Akkor benned is megszólal újra a dal. / Tudom, felismered majd a harmóniát, / Velem énekled te is a Lélek dalát. // Ma még milliók hirdetik a nagy ámítást, / De majd elfárad egyszer a gőgös világ. / Tudom, sarkára áll majd és együtt kiált, / S tisztelni fogja a Lélek szavát.”

Előadása végén ajándékot osztott; Mária gyakran lepi meg a publikumot egy-egy maga alkotta piros-fehér-zöld szívvel. Ezúttal néhai papbarátjának, Enzsöl Elláknak a sorait bújtatta el bennük: „Az Isten mindig nagyobb minden tapasztalhatónál. A láthatatlan szeretet a láthatók szeretetén keresztül ismerhető meg. Mindaz, aki szemet tud nyitni szépre, jóra és igazra, utat épít az Istenhez, s minden véges szeretet üzenet a végtelen Szeretetről.”

Ezen a megrendítő nagybajomi koncerten Maczkó Máriának köszönhetően új utak épültek Istenhez.

Főállásban evangelizálja a világot

Maczkó Mária népdalénekest az égiek nagyon szeretik, ezért küzdőteret is kapott feladatai mellé. Az eMeRT-on-, Magyar Örökség- és Prima-díjas énekművész, Tura díszpolgára részmunkaidőben helyi énekes csoportok művészeti vezetője, ám a világot főállásban evangelizálja. Lélekkel teli koncertjein mennyei magaslatokba röpíti közönségét – így közelítve földet az éghez, hitetlent a hithez. Az énekes szeretetszavai negyven esztendeje szárnyalnak. Hangja, hite, küldetése előtt a Kossuth- és József Attila-díjas Nagy Gáspár költő, prózaíró, valamint a fonyódi Simon Ottó költő-tanár rímekben hódolt. Művészetét 2019-ben a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével ismerték el.