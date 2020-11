Megzabolázott tűzzel varázsol képeket a fára

A pirográfia, mint kézműves technika közkedvelt manapság az ügyes kezű és kreatív hobbiművészek körében. A Marcaliban élő Kőszegi Zsanett nyolc éve ismerkedett meg a technikával, nemrég munkáira felfigyelt a Magyar Pirográfművészek Csoportja. A tizenhárom főből álló társaság a tagjai közé választotta a kézművest is.

Eredeti szakmám óvónő, de gyermekkorom óta művészeti pályára készültem, grafikus vagy divattervező szerettem volna lenni, csupán egy pont híján csúsztam le a főiskolai felvételről – mondta Kőszegi Zsanett, aki Dunaújvárosból költözött néhány éve a somogyi kisvárosba, és harmadik gyermeke születése után kezdett el a pirográfiával foglalkozni.

– Egy idős ember portréját hímeztem a fába legelőször, majd feltettem egy közösségi oldalra. Ezután jöttek sorra a kérések, ismerősöktől, barátoktól, hogy rajzoljak nekik is portrét egy családtagról vagy éppen házikedvencről. Így a sok gyakorlás során tapasztaltam ki a technikában rejlő lehetőségeket, hiszen ezt a szakmát sehol sem tanítják – mondta el az alkotó, akitől megtudtuk, hogy már az egyiptomiak és egyes afrikai törzsi fajok is égettek a fába, de a 19. század végén egy melbournei építész vette észre, hogy a vízbázisú festéket hőhatással fára lehet felvinni. A hőhatást egy platinatoll formájú eszközzel érte el. A 20. század elején az elektromos pirográfia kifejlesztése tovább segítette a technika fejlődését. A pirográfia számos európai országban már népművészetté vált, így Romániában, és például Argentínában is.

– Mindenféle sablon nélkül dolgozom, elsősorban puha kérges fára, mint a nyár és a nyírfa, de rétegelt lemezen is szép munkák születnek, sőt bőrre is készítettem már portrékat. Piromániás vagyok, nagyon szeretem azt a füstös szagot, ahogy ég a fa. Sokszor megkeresnek különleges kéréssel is, így égettem már lopótökre, pálinkakínálóra, vagy szarvas­agancsra is. Nemrég egy kilencvenes éveiben járó nyolcgyermekes házaspár keresett fel azzal, hogy a családfájukat szeretnék velem elkészíttetni. Ez volt az egyik legnagyobb méretű munkám, közel egy négyzetméteres fatáblára dolgoztam. A tűzzel égetett egyedi képeit már országszerte ismerik, sikere volt a kapolcsi és egy őrségi fesztiválon, de a szombathelyi Savaria fesztiválon is kiállított már.

Arra törekszik, hogy a lélek is megjelenjen a fába égetve

A marcali kézműves elmondása szerint a legjobban az állatportrékat kedveli. Egy-egy munka elkészítése 3-4 órát vesz igénybe. – A siker titka elsősorban a jó rajztudás és a megfelelő eszköz. Itt nincs radír, javítási lehetőség, csupán a forrasztópáka hőfokával lehet játszadozni. Nem sablonok alapján dolgozom, fotóról másolom a képet, és arra törekszem, hogy „lelke legyen” az elkészült portréknak. Ebben a technikában is meglátszik, hogy valaki szívből csinálja, vagy sem. Nagyon sokan foglalkoznak ezzel a technikával – már megélhetés szintjén is, és éppen ezért a társaságunk is próbálkozott már az iparkamara felé fordulni, hogy a tevékenységnek valamiféle kódszáma legyen, de amíg papírunk nincs szakmai tudásunkról, addig egyelőre csak falakba ütközünk – mondta el az alkotó.