Még nagyobb lendületet adott a kaposvári társulatnak a Prima díj

Az elmúlt 21 év munkáját ismerték el az idei Prima díjjal, mondta Szabolcsi János a Roxínház egyik alapítója. A társulat tagjai hálásak azért, hogy díjazták a munkájukat, de számukra az a legnagyobb elismerés, amikor megtelik a nézőtér.

Az idei évadban ez gyakran előfordult. A Roxínház őszi műsoraira már az előadások előtt két héttel lehetetlen jegyet vásárolni. A társulat nem csak a kaposvári székhelyükön játszik telt házzal, a vendégelőadásaikra is sokan kíváncsiak. A Roxínház ezen a hétvégén Csurgóra látogat, ahol a nézők a Lúdas Matyit tekinthetik meg.

Pintér Kata rendező úgy tudja, a dél-somogyi városban nem sűrűn fordul elő, hogy egy előadásra már elővételben, hetekkel korábban elfogy az összes jegy. Szabolcsi János úgy véli, ebben a Prima díj is segítségükre volt, az elismeréssel nagy reklámot kapott a társulat.

A kaposvári Roxínház 21 évvel ezelőtt alakult meg, Somogyváron volt az első bemutató. Az akkori csapat egy előadásra állt össze és az is kérdés volt, hogy egyáltalán folytatják-e a közös munkát – mondta Pintér Kata. – A nyári bemutató után azonban lehetett sejteni, hogy együtt maradunk. Azt éreztük, hogy szeretnénk újra színpadra állni, de arra nem gondoltunk akkor, hogy ilyen sokáig fennmarad majd a társulat – fogalmazott a rendező. A Roxínház idén nyáron a hullámvölgy legaljára került. A társulat nagyon nehéz időszakon van túl. Többször is ott tartottak már, hogy feladják, de mindvégig kitartottak. Pintér Kata kiemelte, a Prima díj jókor „érkezett”, mert ez egy olyan visszaigazolás, amiért érdemes folytatni és dolgozni, azonban még mindig nem egyszerű a helyzetük.

– Idén nyár végére ért el bennünket a pandémia lökéshulláma – vette át a szót Szabolcsi János. – Amikor mindenki benne élt ebben, akkor mi a saját bőrünkön még nem éreztük meg, hogy ez majd gondot okoz. Azt tudtuk tavaly, hogy nehéz lesz az ősz, de még azt is túlvergődtük és az egész valahogyan most nyáron csapódott le. Felhalmozódtak a gondok és a problémák mindenféle téren, főleg gazdaságilag. Túl vagyunk egy sikeres nyári somogyvári előadáson, ami óriási energiabombát adott mindenkinek, de még azzal sem oldódtak meg a problémák. Hiába dolgoztunk és játszottunk sokat az elmúlt időszakban, csak a „lyukakat” foltoztuk és elfogyott a tartalékunk – tette hozzá Szabolcsi János.

A Roxínháznak az október nyolcadikai dátum nemcsak azért emlékezetes, mert átvették a Prima díjat, hanem azért is, mert két pályázatukat is sikeresen bírálták el. A társulat „lesz, ami lesz” alapon vágott bele az idei évadba. A két pályázatnak és a Prima díj mellé járó egymillió forintnak is köszönhetően azonban úgy néz ki, hogy be tudják fejezni az elkezdett évadot.

Mecénások

Szabolcsi János hangsúlyozta, nemcsak elismerés, de mentőöv is a társulat számára a díj. Szerencsére emellett több vállalkozás is szeretné támogatni a társulatot és egyfajta mecénásként segíteni a munkájukat.

Népszerűbbek, mint járvány előtt

Előadásból nem lesz hiány a következő hónapokban, ezt jól mutatja az is, hogy nagyon sok bérletet adtak el. A Roxínháznak annyi fellépése lesz, mint a pandémia előtti időkben. Pintér Kata elmondta, két új bemutatóval is készülnek, az egyik A kisfiú és az oroszlánok, a másik pedig egy korábbi előadásuk második része lesz, melyről a szerzői jogok miatt, egyelőre még nem beszélhetnek. Szeretnének idén szilveszteri mulatságot tartani, ezt hamarosan el is kezdik majd szervezni.

Fotó: Lang Róbert