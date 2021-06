Mesterkurzussal készül a Kaposfest

Ezt ne hagyja ki! Gyurcsányék már nyíltan támadják a katolikus egyházat és a vallást

Az idén 12. alkalommal rendezik meg a Kaposfestet. Várdai István és Baráti Kristóf művészeti vezetésével augusztus 13 és 19 között, újra egyhetes formában jelentkezik a komolyzenei fesztivál, a nézők 2021-ben is számíthatnak a már ismert és visszatérő művészekre.

– Először áll a Kaposfest színpadára Avi Avital, a világ legismertebb mandolinművésze és először játszik Magyarországon Ksenija Sidorova világhírű harmonikaművész – derült ki a fesztivál tájékoztatójából. Azt is közölték: több koncerten fellép Matvey Demin fuvolaművész, a Csajkovszkij Verseny fúvós kategóriájának győztese is és Eldbjorg Hemsing norvég származású hegedűművész. A magyar zenei élet kiválóságai Bogányi Gergely, Pusker Júlia, Szűcs Máté, Berecz Mihály, Zempléni Szabolcs, Fenyő László, Langer Ágnes, Ránki Fülöp mellett a fesztivál vendége lesz a világhírű Signum Quartet, a Liszt Ferenc Kamarazenekar, a Kállai Vonósnégyes, az In Medias Brass Quintet és a Győri Filharmonikusok is. A fesztiválokon fellépő művészek a rendezvény ideje alatt mesterkurzusokat tartanak fiatal és pályakezdő muzsikusoknak.