Mikulás lázban ég már egész Somogy

Igaz Szent Miklós ünnepe csak vasárnap lesz, de már pénteken több helyen felbukkant a piros ruhás ember. Volt ahol kerékpáron érkezett, volt ahol motorral, s olyan is, ahol hagyományosan: gyalog. Mivel annyi hó még nem esett idén, hogy szánnal suhanjon a gyerekekhez.

A többéves hagyományokhoz hűen idén is begurultak a motoros mikulások a nagyatádi óvodákhoz. A 68-as Út Motorosai Egyesület tagjai a hideg idő és a vírus ellenére megtartották Mikulás-napi túrájukat. A résztvevők összeadták a pénzt a Mikulás zsákjába valóra és így a édességeket vittek a kis lurkóknak – mondta Horváth János a 68-as Út Motorosai Egyesület tagjai nevében. A guruló mikulások az előírásoknak megfelelően nem mentek be az óvodák területére, így az óvónéniknek adták át az édességeket tartalmazó csomagokat.

S, ha ez még nem lett volna elegendő az ünnepi hangulathoz, ahogyan végigvonultak Nagyatádon motorjaikról karácsonyi dalok zengtek. Aki csak látta a piros ruhásokat, lelkesen integetett nekik. A karitatív és lélekmelengető akciónak mindenki örült a dél-somogyi városban, így a gyerekek, szülők és a városlakók is örömmel fogadták a kezdeményezést.

Napközben a Gyöngyvirág Óvoda lurkói a Hunyadi lakótelepen kialakított Mikulás parkot is felkeresték. A köztéri alkotás ötlete korábban merült fel és már tavaly is nagy sikere volt a rénszarvasnak és a Mikulás szánjának. Idén már karácsonyfa és hóember is a kompozíció része lett. A kicsik legnagyobb örömére, hiszen több csoportban keresik fel az ovisok parkot.

Balatonbogláron rendhagyó módon az iskolakerítésen keresztül találkozott a Mikulás a gyerekekkel. A nagyszakállú szerepét már negyvenötödször vállalta Resch János, aki nagy lelkesedéssel keresi fel évről-évre a bölcsődéseket, óvodásokat és általános iskola alsó tagozatos diákokat. A Balatonboglári Önkormányzat minden helyi intézménybe járó gyereknek édesség csomaggal kedveskedett a közelgő Mikulás-nap alkalmából, amelyet a gyerekek – a járványügyi előírásokat betartva – pénteken reggel kaptak meg a pedagógusoktól.

A Boglári Mikulás covidban is eljött hozzánk!🙂 Resch Jani bácsi már negyvenötödször! Köszönjük!!

Fotó: Lotus Seven

Vésén az önkormányzat mikulásos köztéri kompozícióval készül december 6-ára.

Ho ho ho…. üzen a Télapó!

"Jön már itt a Mikulás, fehérprémes, hósapkás.

Hétmérföldes csizmája, a világot bejárja.

A hatalmas puttonya, ajándékkal megrakva.

Jó gyermekek megkapják, megtelnek a kiscsizmák."

Mezőcsokonyán az iskolások ebéd után az iskolában kapták meg ajándékaikat, az ovisok és bölcsődések pedig délután, az óvodában. Az önkormányzat gyümölccsel járult hozzá a fiatalok meglepetéséhez. De nem csak azok kaptak csomagot, akik a településen járnak iskolába, hanem minden itt élő gyermek szombaton hozzájut a mezőcsokonyai Mikulás ajándékához.

Már csak egyet alszunk, és jön a Mikulás. 🎅🎅🎅 A Mikulásjáratot ma is figyeljétek a város utcáin! Integessetek,…

Siófok utcáit járta pénteken a Foki-hegyi Egyesület Mikulása is, hiszen nagyon sok dolga akadt idén. A szülők előre regisztrálhattak a járatra, amellyel a Mikulás az egyesület ajándékát viszi házhoz ezekben a napokban, így édességet és színezhető képeslapot. A Siófoki Kosársuli jóvoltából nem gyalog érkezett a Mikulás – s szánnal nem tudott volna – hanem két kisbuszt biztosítottak a közkedvelt akcióhoz. A 2010-ben vagy azután született gyerekek pedig nagy örömmel fogadták a piros ruhás vendéget. A nagyszakállú maszkban, kesztyűben és fertőtlenített csomagokkal érkezik a gyerekhez, s kandalló előtti keksz majszolást, valamint lakásba való belépést még kéményen keresztül sem vállal idén.

Balatonföldváron lovas fogattal érkezett a Mikulás a Mesevár Óvodába és az intézmény udvarán fogadták a gyerekek a nagyszakállút.

– Mielőtt átadta volna átmozgató tornára invitálta a gyerekeket – mondta a Sonline.hu-nak Széll Tünde óvodavezető. – Idén az öreg Mikulás jobbnak látta ha otthon marad és megkérte egyetlen unokáját, hogy a rénszarvasok helyett válassza ki a lipicai lovak közül a leggyorsabban vágtató paripákat és keresse fel a világ összes gyermekét. A levegőn való tartózkodást nagyon fontosnak tartjuk, ezért is terveztük a Mikulás fogadását az udvarra. Természetesen a délelőtt további részét is a szabadban töltöttük, miközben jatszottunk, meleg teát kortyolgattunk, táncoltunk és énekeltünk.

Kaposváron egy Mikulás biciklivel érkezett az egészségügyi dolgozókat meglepni, a Lorántffy Zsuzsanna Református Óvodába pedig Szent Miklós püspök látogatott el.