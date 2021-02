Mozivászonra kerülnek a zselici lankák

Forgatási helyszíneket keresve filmes stáb járta be a zselici dombokat. Korai menyegző címmel készül film Olt Tamás ötletéből. Kaposváron és környékén rögzítik majd a 140 millió forintos költségvetésű film képkockáit. Olt Tamás, a film rendezője és az egész stáb végigjárta a lehetséges helyszíneket, Vékes Csaba társrendező online követte a bejárást lakóhelyéről, a franciaországi Grenoble-ból.

– November óta folyamatosan keresgéltük, hol tudnánk megvalósítani az általunk elképzelt jelenetek felvételét. Folyamatosan egyeztettünk a stábtagokkal, az operatőrrel és a gyártásvezetővel – mondta Olt Tamás, a kaposvári színház művészeti igazgatója, a készülő film egyik rendezője. – Aki él és mozog körülöttem, mindenki igyekszik segíteni. Meghallgattam az ötleteket, sőt magam is autóba ültettem a családot, és vasárnapi kirándulásként körbenéztünk Bárdudvarnok, Simonfa, Szenna, Patca, és Bőszénfa környékén – mesélte. Csaknem százötven lehetséges helyszín került a listára, amelynek körét már Bálint Dániel operatőr és Nemes Jeles Veronika gyártásvezető részvételével most szűkítették. A korábban elkészített snittlista alapján járták be a helyszíneket.

– Megnéztük, melyik jeleneten hány snittel fogunk dolgozni, ahhoz hogyan tudunk beállni, milyen világítás kell – sorolta a feladatok egy részét Olt Tamás.

– Viszonylag kevés az időnk, és a rendelkezésünkre álló pénzzel is jól kell gazdálkodnunk, ezért jelenetről jelenetre mindent hajszál pontosan előre megterveztünk, hogy ne élesben kelljen majd próbálkoznunk – mondta a rendező, aki saját bevallása szerint igyekezett figyelni és tanulni azoktól, akiknek nem ez lesz az első filmjük, mint rendezőként neki. – A színház lesz a bázisunk, ahol az öltözések, a sminkelés zajlik majd, és ahonnan a külső helyszínekre már készen érkezünk, és az egyik helyszín – az orvosi rendelő – is itt lesz berendezve. A legtávolabbi forgatási helyszín is húszpercnyire van a színháztól – mondta Olt Tamás, aki egyebek mellett kis elhagyatott erdei házikót, istállót és erdei utat is keresett a képekhez.

– Előfordulhat, hogy a szomszédot is meg kell majd kérnünk, hogy a kerítésén belül világíthassuk meg a jelenetet. Egy másik snittnél sötét sátrat kell majd az ablak elé építenünk, hogy a lámpákkal megalkotott holdfény úgy világítson be a szobába, mintha valóságos lenne – árult el néhány kulisszatitkot a film ötletgazdája. Az első csapó február végén csattan majd, és március közepére várható a forgatás vége. A filmben kaposvári helyszínek és emberek is szerepelnek majd, valamint a Csiky Gergely Színház teljes társulata, vendégművészekkel kiegészülve.

Teszteléssel kezdődik a nap

A napi tizenkét órásra tervezett forgatás minden nap vírusteszteléssel kezdődik majd. A filmesek ehhez a művelethez egy szakképzett ápoló segítségét veszik majd igénybe. A negyvenfős szereplőgárda, a statiszták és a filmesstáb tesztelése reggelente történik majd, hogy mire a kamera beindul, mindenki átessen az ellenőrzésen. Lesz olyan nap, amikor több mint száz embert kell letesztelniük.

Forgatás miatt lezárt helyek

A megyeszékhelyen a közterület-felügyelet munkatársai segítenek majd a helyszínek biztosításában. A város önkormányzati bérlakásokat bocsát a stáb rendelkezésére, egy munkatársuk pedig folyamatosan tartja a kapcsolatot a filmesekkel. Az alkotók a lakosság megértését is kérik, mert – mint mondták – előfordul majd, hogy bizonyos területeket lezárnak, emiatt kerülniük kell, vagy másutt kell majd parkolniuk a lakóknak.

Fotók: Luthár Kristóf