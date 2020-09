Művészet a kandelábereken

Művészi zászlók borítják a kaposvári belvárost, a Kapos Art Egyesület megalakulásának 30. évfordulójáról emlékeztek meg ezen a módon.

A kandelábereket az egyesület tagjainak portréi is díszítik. A szabadtéri zászlókiállítás mellett pénteken az Együd Árpád Művelődési Központ Vaszary képtárában a Kapos Art tavalyi, szigetvári művésztelepén alkotott műveket mutatták be. A kiállítást Hóvári János történész, a Zrínyi Emlékbizottság elnöke nyitotta meg, és Vass Péter, Szigetvár polgármestere, valamint Dér Tamás, kaposvári alpolgármester is köszöntötte a művészeket és a közönséget.

Halmos Klára, a Kapos Art titkára elmondta: az 1990 óta működő egyesület reprezentatív kiállítása a művésztelepen készült munkákra hívja fel a figyelmet, kiegészítve az elmúlt évek jelentős alkotásaival. A látogatók festményeket, rézkarcokat, szitanyomatokat és számítógépes grafikákat tekinthetnek meg, kiegészítve üveg és fém plasztikákkal. Hogy a műalkotások születését és történetét is megismerhessék, munka közben készült fényképeken is szerepelnek a képzőművészek.