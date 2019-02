Művészeti napokat tartanak a Szántó utcai óvodában

A Szántó utcai tagóvodában már hagyománya van a művészeti napoknak. Ennek keretében minden évben egy olyan alkotó mutatkozik be az ovisoknak, aki valamilyen formában kötődik az óvoda életéhez.

Idén Takács Ilonának, az óvoda egykori pedagógusának kézműves munkái csodálhatók meg az ovisok nagy örömére. A nyugdíjas alkotó a napjainkban egyre divatosabb és sokak által kedvelt technikával, az amigurumival foglalkozik, a japán horgolási technikával bábok, állatfigurák kelnek életre a kezei által.

Amellett, hogy a gyerekek versekkel, dalokkal köszöntik a kiállító vendéget, minden évben megismerkedhetnek az alkotó közreműködésével egy művészeti vagy kézműves technikával is. Idén úgynevezett fonal-napokat tartottak az oviban, ahol a kicsik kipróbálhatták a fonás, szövés alapjait. – Intézményünkben nagy hangsúlyt fektetünk a művészeti nevelésre, hisz ebben az életkorban a legfogékonyabbak a gyermekek az őket körülvevő világ ingereire – mondta Fodor Zoltánné tagóvoda vezető. – Fontosnak tartjuk, hogy valódi értékeket közvetítsünk számukra, és a művészet minél több műfajával megismertessük őket. A rendszeres kiállítások mellett, olyan előadókat is hívunk, akik élőzenés interaktív foglalkozásaikkal a gyermekek életét körülvevő témák feldolgozásával gazdagítják érzelemvilágukat, és csalnak mosolyt az arcukra – folytatta a tagóvoda-vezető. – Idén Muzsikás Péter „Zenél a világ” címmel tart hangszer bemutatót az óvodásoknak.

Ahhoz, hogy a Szántó utcai óvoda minél tovább ápolni tudja a hagyományait, pályázatot nyújtottak be a Kincses Kultúrovoda cím elnyerésére, amelynek keretében egy olyan tanösvényt is szeretnének létrehozni az óvoda kertjében, amely kifejezetten a háromtól hatéves korú gyermekek nyelvén mutatná be Kaposvár kulturális, és művészeti értékeit. – Az óvodánkba járó gyermekek szülei közt is vannak és korábban is voltak már olyan művészek, akiknek a tevékenysége, munkája nyomot hagyhatna az óvodánkban egy látványos, játékos tanösvény formájában is – fűzte hozzá az óvodavezető.