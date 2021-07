Múzeumi unaloműzés az irónia szabadságával

A Rippl-Rónai Múzeum közösségi oldalának új sorozatában Beiczer Judit keramikus és Pisztora Zsófia, a múzeum néprajzosa egy új megközelítésben mutatja be a múzeum néprajzi anyagát. Céljuk, hogy az unalom ellen harcolva felkeltsék az érdeklődést a műfaj iránt.

Ezt ne hagyja ki! Gyűlöletkampánnyal készül a jövő évi választásra a magyar baloldal

Beiczer Judit kissé a bulvár stílusa felé nyitva ír megjegyzéseket az egyes tárgyakhoz, a muzeológus megjegyzései inkább az ismeretterjesztést szolgálják. – Egy hagymahéjjal kezdődött minden, még valamikor tavaly novemberben. Pucolás közben egy érdekes folt rajzolódott ki a hagymán, ami egy kínai kerámiára kezdett hasonlítani, szebb volt, mint egy eozinmáz. Kiegészítettem néhány vonallal, így jött létre az első „konyhai műtárgy”. Lefotóztam, majd jöttek az újabb ötletek. Szemeteslapátra festettem mintát, krumplira görög motívumot, fokhagymából Vénusz-szobor lett. A tárgyakat olyan beállításba helyeztem, hogy egy kerámiatárgy illúzióját keltse. Ehhez jöttek a magyarázó szövegek, rövidebb leírások, történetekkel. Így született meg a ceramics hiSTORY MAGAZIN.

Ez egy XXI. századi kerámiaenciklopédia, ahol igazi és fals állítás, eredeti és hamisítvány vegyül, ahol már nem lehet eldönteni, mi az igazság, és mi a hamis. Ahol a szórakoztatás, a humor, a népszerű kultúra- és ismeretterjesztés a lényeg, harc az unalommal. Beiczer Judit tavasszal kapott felkérést a Rippl-Rónai Múzeumtól, amelynek gyűjteményébe több saját üveg- és kerámiatárgya is bekerült, hogy a néprajzi anyagban lévő népi kerámiák is hasonló módon mutatkozzanak be. – Nagy örömmel teszek eleget a kérésnek, és remélem, hogy a szórakozás mellett sikerül ezeket a tárgyakat közelebb hozni az érdeklődőkhöz.

– 2020-ban revízióztuk a múzeum néprajzi kerámiagyűjteményét, mely igencsak nagy kihívás volt. A több száz tárgy letisztítása, helyének kialakítása, a digitalizálás és az ezekkel járó adminisztráció mindnyájunkra nagy terhet rótt. Bizony, a sok-sok-sokadik után unalmassá tud válni ez is. A tárgyak beazonosításához, megnevezésük ellenőrzéséhez folyamatosan forgatnom kellett a Kresz Mária-féle népi cserépedény-szakterminológiát. Nagy kihívás volt számomra, hisz ez a kutatási terület mindig is távol állt tőlem – mondta el Pisztora Zsófia. – Nem sokkal ezután találkoztam először Judit posztjaival a Facebookon, és rácsodálkoztam, mennyire másképp is lehet nézni a témát. Az érdekes asszociációk, a rejtett utalások, a csipetnyi irónia és groteszkbe hajló szövegek igencsak szórakoztatóak voltak. Megkérdeztem Juditot, hogy lenne-e kedve a múzeum gyűjteményében lévő kerámiákról is írni. Így született ez a sorozat, mely a leírások és ismeretterjesztés mellett teret ad a műtárgyak egy másfajta élvezetének, a gondolat szabadságának.