Nagy somogyi majális körkép

Pár nap múlva május elseje és nagyon sok helyen rendeznek ezen a napon majálist szerte Somogy megyében. Körülnéztünk, hogy mol milyen program lesz a munka ünnepén.

Kaposváron a Városligetben rendeznek Családi Majálist, ahol többek között bábelőadással és bohócműsorral várják a gyerekeket, illetve a Kultúr Találka és a Bon-bon együttes is fellép majd.Emellett kézműves foglalkozás, vurstli, helikopterszimulátor és arcfestés is lesz.

A Mesztegnyői Erdei Vasút napját is szerdán rendezik meg. Itt koncerteket, gyerekprogramokat és előzd meg a vasutat túrákat is szerveznek az érdeklődőknek és természetesen a kisvasúton is lehet majd utazni.

A Zselicvölgyben is rendeznek majálist, ahol betyáravatással, puszta olimpiával, nép gyermekjátékokkal, ugrálóvárral és trambulinnal is várják a vendégeket.

A Balaton partján nagy divat a retro, hiszen két helyen Balatonlellén és Siófokon is retro majálist rendeznek. Balatonlellén ügyességi versenyek, hastánc bemutató, utcabál és orosz népi folklór műsor is lesz a Rendezvényparkban délelőtt 10 órától.

Szántódon is rengeteg programmal várják a szórakozni vágyókat. A Csemetekert utcai sport-és szabadidőparkban ugrálóvár, tűzoltóautó, kézműveskedés is lesz, illetve májusfaállítást és táncházat is szerveznek.

Balatonszárszón a művelődési háznál várják az érdeklődőket, itt főzőversenyen, családi programokon és 15.30-tól Zalatnay Cini koncertjén vehetnek részt a látogatók.

Balatonszemesen a rendezvényparkban szerveznek változatos programok, itt is lesz főzőverseny, illetve aerobicbemutató és gyerekkoncert is, délelőtt 10 órától.

Marcaliban és Szőlőskislakon is a retro jegyében telik majd a május elseje. Marcaliban az Európa parkban lesznek rendezvények, 13 órától élő teke, kerge bringák, pónicikli, tűzoltóautó is várja az érdeklődőket, Szőlőskislakon és Balatonbogláron pedig zenés traktoros felvonulást is szerveznek 13 órától.