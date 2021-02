Nagy túlélő a kézműves

Elmaradt adventi vásárok, év eleji pangó piacok; a somogyi kézművesek megsínylették ezt a negyedévet, de a megkérdezettek többsége új lehetőségeket is talált a vírushelyzetben.

A kézműves kirakodóvásárok elmaradhatatlan szereplői, Török Emőke kézzel készített babái dobozokban várják, hogy egy kisgyerek magához ölelje őket. Készítőjük nem kesereg, optimistán kezeli a kialakult helyzetet. – Amire eddig nem volt időm, most meg tudtam valósítani. Elmélyültebb munkára is sor került – mondta Török Emőke, aki igyekezett az eddig felhalmozott anyagokat felhasználni. – Kézzel hímzett egyedi babákat is készítettem, bízom benne, hogy hamarosan lesz kis „anyukájuk”.

– Ha őszinte akarok lenni, az egyik legjobb évem volt a 2020-as – mondta a bajor származású, látrányi Melane Kromer. – Mivel nem tudtam vásárokra járni, az interneten kezdtem árusítani. Persze hiányzik a piaci hangulat, bízom benne, hogy a nárciszfesztiválra minden rendbe jön – tette hozzá az üveggyöngykészítő.

– Több tíz éve külföldi megrendeléseket teljesítek, gyakran pont a karácsonyi időszakban, úgyhogy nem mondhatnám, hogy kedvezőtlenül érintett a vásárok elmaradása – mondta Mike József, kaposvári fazekas. – A fazekasság köztudottan nem az a szakma, amiből fényesen meg lehet élni, ráadásul a környékünkön valahogy nem veszik annyira, legalább Pécsre, vagy Nagykanizsára kell menni, ha szeretnék eladni valamit. A kilencvenes években előfordult, hogy egy-egy havi vásáron a tízszeresét kerestem meg ezeken a helyeken a kaposvári vásárokhoz képest – tette hozzá.

Passa Gábor, barcsi bőrdíszműves tavaly tavasszal kénytelen volt elbocsátani az alkalmazottait. Az adventi vásárok beszüntetésével ő is elesett a megszokott bevételi forrásoktól, bár két bevásárlóközpontban is működtetett standokat. Az év végére így is a felére esett vissza a bevétele. – A pénzünk a felhalmozott árukészletben áll. Az én termékeim többségét személyesen fel kell próbálni, az internetes vásárlás ebben az esetben nem túl hatékony, bár készül a webshopom – mondta Passa Gábor.

A bőrdíszműves jelenleg a szokott bevétele ötödét tudja csak megkeresni. Mivel párja is kézműves, ezért kénytelen olyan munkát vállalni, amellyel biztosítja a megélhetésüket. – Egészen mással próbálkozom, de a bőrdíszműves termékek gyártásával sem álltunk le, hogy mire nyit az ország, pénzzé tehessük az árukészletet. Bízom benne, hogy a turizmus fellendül és kisebb létszámú rendezvényeket is tartanak majd.

Passa Gábor elmondta, 2020-ban csupán két rendezvényen tudott árusítani, a szokásos huszonöt helyett. Úgy látja, alkalmazottat még legalább egy éven belül nem tud felvenni. Előbb talpra kell állniuk a járvány után, a saját megélhetésüket és járulékaikat kell valamiből előteremteni.

Otthon ülnek

– A korábbi évekhez képest a bevételem a negyede volt a megszokottnak – mondta Szabó Orsolya, akinek elsősorban maga a tevékenység hiányzik és a piaci forgatag – A tartósan beteg kisfiammal egyébként is itthon lennék, nem tudnék vásározni – mondta az alkotó, aki karácsonykor azért eleget tett néhány megrendelésnek.

Többet költenek a minőségre

Turul Emília tejtermékeket készít, tehén- és kecsketejből. – Egyelőre azt érzékelem, hogy az élelmiszerek elsőbbséget élveznek. Az emberek azt a pénzt, amit nem tudnak most másra elkölteni, inkább minőségi élelmiszerekre költik – mondta a sajtkészítő, akit sokan otthonában keresték fel az elmúlt időszakban. Így történt ez Steinbeck Orsolyánál is, aki szintén hasonló termékeket állít elő.

– Karácsonyra és szilveszterre is sokan rendeltek tőlem — mondta. – Azt viszont továbbra sem értem, hogy a szabadtéri vásárokat miért nem lehet megtartani, amikor az üzletekben nap mint nap azt látjuk, hogy hatalmas tömegek hömpölyögnek – tette hozzá a kézműves.

Fotó: Lang Róbert