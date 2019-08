Nagyváradon „nyaral” a kaposvári Groteszk Gyűjtemény

A nagyváradi Körösvidéki Múzeumban tekinthető meg szeptember elejéig az a kiállítás, amely a Kapos Art Képző-és Iparművészeti Egyesület tulajdonában lévő Groteszk Gyűjteményéből mutat be egy válogatást.

Hatvanhárom képzőművész több mint hetven alkotással vesz részt a tárlaton, amelynek rendezésében a Kapos Art Egyesület vezetése nagy szerepet vállalt.

– Egy hatalmas gyűjtemény büszke tulajdonosai vagyunk, számos hazai és nemzetközi művész munkáinak köszönhetően, akik a legtöbb esetben éltek azzal a lehetőséggel, hogy 1990 óta a háromévenként Kaposváron megrendezésre kerülő nemzetközi groteszk tárlatokon kiállított alkotásukat a Gyűjteménynek ajándékozzák – mondta Halmos Klára képzőművész, az egyesület titkára. Megtudtuk, hogy a legutóbbi kaposvári groteszk kiállítás egyik zsűritagja, a nagyváradi Dr. Aurel Chiriac múzeum igazgató meghívásának köszönhetően jöhetett létre a nagyváradi tárlat. A kapcsolat korábbra is visszanyúlik, hisz 2004-ben a Mail Art gyűjtemény egy részét is bemutatták már Nagyváradon. Ugyanakkor a kaposvári egyesületnek két nagyváradi tagja is van, így a kapcsolat még szorosabb a települések között.

– A Körösvidéki Múzeum nyitott az újdonságokra, és a kortárs művészetre, ezért is esett a választás a groteszk anyagra. A kiállítás egy olyan átfogó képet mutat be a kaposvári gyűjteményből, amelyben szinte minden műfaj megjelenik. Rendkívül színes és technikailag gazdag az anyag, ami a legutóbbi kaposvári tárlaton is megfigyelhető volt. Igyekeztünk a tér adottságait kihasználni, és a legérdekesebb munkákat bemutatni, Vörös András festőművész, a Kapos Art elnöke válogatásának köszönhetően-tette hozzá az egyesület titkára. Az egyesület tagjai a hazautazást követően már készülnek az augusztus 5-15-ig – ezúttal új helyszínen, Szigetváron- megrendezésre kerülő nemzetközi művésztelepre, ahol 24 alkotó vesz részt, köztük két művész Bathból, Kaposvár testvérvárosából.