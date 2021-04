Néhány húsvéti tojás nem kerülhette el a koronavírust

Új, általa eddig nem próbált színeket és formákat festett az idei húsvéti tojásokra Balogh Ildikó. A kaposvári művésztanártól sokan rendeltek tojásajándékot az ünnepre. Kis, otthoni műhelyében naponta átlagosan tíz tojással készül el. De nemcsak ilyenkor dolgozik, hanem egész évben festi a tojásokat.

A viaszolt és a karcolt technológia nyomai is megjelennek Balogh Ildikó hímes tojásain.

A művésztanár mindkét módszerrel alkot, előbbiből azonban jóval több megrendelése érkezett. A tojásokon a csillag-, a szív- és a tulipánmotívumok is megelevenednek, az idén azonban egy nagyon aktuális forma is rákerült egy tojásra. – Valaki a koronavírus-molekulát szerette volna látni – kezdte Balogh Ildikó. – Akkor jöttem rá, hogy ez egy nagyon jó szimbólum. Rajzoltam egy kört, abból kijött nyolc ág, és még azokra is festettem lábakat. Úgy éreztem, hogy akinek készítettem, egy nehéz élethelyzetre emlékezik ezzel a hímes tojással, melyhez az én rajzolataim pozitív teremtő erőt is adnak – mondta a művésztanár.

Balogh Ildikó amellett, hogy naponta megfestett tíz tojást, tudását is átadta az érdeklődőknek. A jelenlegi helyzet miatt leginkább online órákat tartott, de volt, hogy személyesen is oktatta a tanítványait. Az Együd Árpád Kulturális Központ kezdeményezésére több generációt, fiatalokat és időseket is tanított a mesterségre. – Érdekes volt, hogy 45 évesen nagymamákat is tanítottam – folytatta Balogh Ildikó. – Erről egy húszperces videó is készült, és amikor megnéztem, akkor visszagondoltam arra, hogy 12 éves koromban először nem írókával, hanem gombostűvel díszítettem a tojásokat. Most visszatértem ehhez, és rájöttem, hogy korábban mennyire szerettem ezzel a technológiával dolgozni. Ennek köszönhetően nagyon sok új minta született. A gombostű lényege, hogy csak egyet lehet húzni a tojáson, ez vagy egy könnycsepp, vagy pedig egy rezegtetett alak, ami úgy néz ki, mint egy termékenységi szimbólum – tette hozzá a művésztanár.

Balogh Ildikó asztrológusként is dolgozik, ezért vannak olyan festett tojásai, melyeken születési képletek jelennek meg. Ezeket a díszeket asztrotojásnak nevezte el. A művésztanár több pályázaton is indult munkáival, egyik ilyen a Nemzetünk Hímes Tojásai, melyre kaposvári tanítványai közül is neveztek néhányan.

Fotó: Muzslay Péter