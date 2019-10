Nem visszhangtalan, magyar örökség lett Vidnyánszky színháza

Magyar Örökség díjat kapott színházteremtő tevékenységének elismeréseként Vidnyánszky Attila, Kossuth- és Jászai Mari díjas rendező, a Nemzeti Színház vezérigazgatója, a Kaposvári Egyetem művészeti rektorhelyettese.

A Magyar Örökség Díj azon személyeknek, intézményeknek és csoportoknak adható, akik, illetve amelyek tevékenységükkel hozzájárulnak a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. A világ legnagyobb, Szentpéterváron rendezett szemléjéről hazatérve, kérdeztük a díjazottat, aki elmondta: már a listára kerülést is kitüntetésnek tartja, nem beszélve arról, hogy előtte Eötvös Loránd világhírű fizikus-geofizikus életművének méltatása hangzott el.

– A díjátvételkor úgy éreztem magam, mint amikor a Kossuth-díjat nyújtották át – mondta. – Ehhez a díjhoz sem csupán művészeti teljesítmény szükséges, hanem állampolgári, polgári tevékenység is. Hazafiúi és nemzet szolgálója voltomban is – ha ez nem tűnik gőgnek –, megrendülten hallgattam a laudációmat, hiszen megerősített abban, hogy ténykedésem nem marad visszhangtalan. Az is eszembe ötlött – mint mindig – szeret engem a Jóisten. Csodás feleség áll mögöttem, nélküle semmire nem mennék, és a Teremtő gyerekeimnek is bőven mérte a tehetséget. Színész-rendező fiam mellett elméleti matematikus fiamat – akinél unoka is van – a világ nagy egyetemeire hívják, két kisebb fiam pedig fociban jeleskedik. Arról, hogy hogy áll Csiky Gergely Buborékok című darabjának rendezésével, azt nyilatkozta: még nagyon az elején tart, de remek a szereposztás, kitalálták a teret, a vizuális elemeket, s az új kaposvári teátrum nyitóelőadása igazi színházi ünnep lehet.

Vidnyánszky Attila örömmel számolt be arról is, hogy a Nemzeti Színházban számos, Kaposváron diplomát szerzett, tehetséges fiatal színésszel dolgozhat együtt; közülük többen a Nemzetközi Színházi Olimpiára kivitt Rocco és fivérei című darabban is jeleskednek.

Nemzetközi Színházi Olimpiát rendezhet Budapest 2023-ban

Vidnyánszky Attila rendezőként jegyzi a Luchino Visconti filmje és Giovanni Testori A Ghisolfa-híd című regénye alapján készült Rocco és fivérei című előadást, amelyet a budapesti Nemzeti Színház-beli premiert követően a Szentpéterváron rendezett Nemzetközi Színházi Olimpián kétszer is megnézhetett a közönség a múlt héten. A Nemzeti Színház vezérigazgatója kérdésünkre azt felelte: érdekes érzés vett erőt rajta, hiszen az előadás megosztotta a publikumot; egyesek kivonultak, mások nagy tapssal, bravózással ünnepeltek. A nemzetközi színházi szakma egyöntetűen kedvezően fogadta, és erőteljes lépésként definiálta a magyarok produkcióját. Vidnyánszky elmondta: szeretné, ha 2023-ban – Madách Imre születésének 200. évében – Budapesten rendeznék meg az olimpiát, amelynek idei szervezői már felkérték: november 14-én vegyen részt Szentpéterváron a záró sajtótájékoztatón, és jelentse be szándékát.