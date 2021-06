Népművészetet csempésznek az iskolapadok közé

Tizenkét kaposvári iskolában tizennyolc népművész vezeti be a diákokat tízféle népi mesterség titkaiba ezekben a napokban. A héten a kodályosok, a Benedek Elek és a Honvéd Utcai iskola tanulói ismerkedhettek meg a szakszerű fogásokkal a Csoóri Programnak köszönhetően.

Bőrdíszművesség, fazekasság, kosárfonás, babakészítés, nemezelés; a Somogy Megyei Népművészeti Egyesület jóvoltából egyebek mellett ezekkel a népi kézműves mesterségekkel ismerkedhettek a diákok három kaposvári iskolában a héten.

– Nagyon szeretek iskolákba menni, mert érdeklődő, csillogó szempárok várnak mindig. Olyan ismereteket szerezhetnek a gyerekek, amelyek tanóra keretében nem adhatók át — mondta Török Emőke kaposvári babakészítő. – Vannak olyan gyerekek, akik már a korábbi években is részt vettek a programunkon, és már régi ismerősként dolgozunk együtt. Az elkészített alkotást hazavihetik – tette hozzá.

– A foglalkozásokkal az a cél, hogy megismertessük a gyerekeket azokkal a kézműves tevékenységekkel, amelyek egykor a népi kultúrában a mindennapok részei voltak – mondta Gosztonyi Zoltán fafaragó, az egyesület elnöke. – Életmódváltás történt, és a mi feladatunk, hogy újra tanítsuk azokat a tevékenységeket, amelyek egyre inkább feledésbe merülnek. A szerszámkészítés, a mezőgazdasági munkák, a gyógynövénygyűjtés, mindez hatalmas tudásanyag, amit nem lenne szabad elveszni hagyni – magyarázta a fafaragó, hozzátéve: bízik benne, hogy azok közül a gyerekek közül, akik most találkoznak a népi tevékenységekkel, néhányan később is folytatják, vagy akár el is mélyülnek abban, amibe ezekben a műhelyekben belekóstolhatnak.

– Néhány iskolában már azzal a kérdéssel indítok, hogy ki találkozott már velem. Egyre több kéz emelkedik a magasba, és ez jó érzés, ahogy az is, amikor a foglalkozás végén elkészül a közös fotónk – mondta Kakas József kosárfonó, aki három éve tanítja a diákokat. Egyszerre nyolc ügyes kezű tanuló vehet részt a foglalkozásokon, mert a tapasztalatok alapján ez a létszám még hatékonyan kezelhető és mindenki el tudja készíteni a saját alkotását.

Agytorna kézzel A régi időkben Szent Mihálykor behajtották télire az állatokat, Szent György napján pedig kihajtották őket a legelőre. A köztes időszakban a kézműves tevékenységek időszakát élték. – Nagy koncentrációt igényel minden kézműves tevékenység, amelyek az idegpályákra és az agyműködésre is jótékonyan hatnak – mondta Csapó Angéla, aki 1996 óta tanítja szőni a fiatalságot. – Kihalófélben lévő mesterségeket mutatunk be, amelyekbe másfél órán keresztül belefeledkezhetnek a gyerekek, közben pedig létre is hoznak valamit.

Egy kis néprajz

A kézműves tevékenységek mellett egy kis néprajzot is csempésznek a mesterek a tanításba, miközben jár a gyerekek keze.

– A szókincsük is bővül, amikor a munkafolyamatokra jellemző tevékenységet tanulják, mint például a „gyökkentést”, ami a kosárfonáshoz használt vessző meghajlítását jelenti. Emellett a régi élet dolgaira is tanítjuk őket – mondta Kakas József kosárfonó, aki szerint a gyerekek nagyon fogékonyak azokra az ismeretekre, amit a mesterek tanítanak nekik egy-egy foglalkozáson.