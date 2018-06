Nyár végén tér vissza Pécsre a Domingo Classics

A moszkvai Vörös téren tegnap óriási sikerrel rendezték meg a FIFA labdarúgó-világbajnokság 2018 gálakoncertjét, melynek olyan világsztárok voltak a közreműködői, mint a legendás énekes, Plácido Domingo, Anna Netrebko, Juan Diego Flórez, Ildar Abdrazakoz, vagy éppen a briliáns zongoravirtuóz, Denis Matsuev. A nagyszabású eseményen a Mariinsky Szimfonikus Zenekart a világhírű dirigens, Valery Gergiev vezényelte.

A labdarúgó-világbajnokság 1970 óta szinte elképzelhetetlen Plácido Domingo nélkül, aki művészként és lelkes szurkolóként minden alkalommal jelen van a legrangosabb futballeseményen. A korszakalkotó művész sportszeretete ugyanolyan jól ismert, mint az énekesi vagy karmesteri tevékenysége. Napjaink egyik legnépszerűbb világsztárja nem csak nézni szereti a futballt – amikor csak teheti, szívesen lép pályára is. Magyarországon 2002-ben a Forma-1 csapatában láthattuk őt egy budapesti jótékonysági mérkőzésen.

A világ legjelentősebb zenés színpadainak, koncerttermeinek ünnepelt énekese az elmúlt évtizedekben számos alkalommal adott hatalmas sikerű koncerteket, előadásokat Magyarországon is. Operaszerepben azonban csak harminc év eltelte után, 2017-ben a pécsi Expo Centerben láthattuk őt hazai színpadon – ekkor több ezres közönség előtt, kirobbanó sikerrel énekelte G. Verdi Traviata operájának Germonte szerepét.

A különleges előadásnak a világszerte ünnepelt művész tiszteletére 2017. márciusában, New Yorkban létrehozott, magyarországi központtal működő Plácido Domingo Classics fesztivál adta az apropóját. A rendezvény azért is különleges, mivel Plácido Domingo első alkalommal járult hozzá, hogy a nevét viselje egy fesztivál. A Plácido Domingo Classics megalakulásához videóüzenetben az elsők között gratulált a Real Madrid elnöke, Florentino Pérez. Talán ez nem is meglepő, hisz Plácido Domingo az egyik leglelkesebb Real Madrid drukker, és a csapat tiszteletbeli játékosa.

Ez évben szintén Pécsett, augusztus 31 – szeptember 2. között rendezik meg a jelentős külföldi és belföldi érdeklődésre számot tartó Plácido Domingo Classics-ot.