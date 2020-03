Odaadná a díját, hogy a fiának játszhasson

Mészáros Sára két nappal a Jászai-díj átadó ünnepség előtt még telt ház előtt játszott a kaposvári színházban. Ám egyszerre töröltek minden tömegrendezvényt, és a színházak is bezártak. Azt a rendezvényt is törölték, amelyen szakmája egyik legnagyobb elismerését személyesen vehette volna át.

– „A szakmai díj azt mutatja meg, hol tartunk szakmailag. A nézői díj arról szól, hogy a játékommal ajándékot adok a közönségnek, aki viszonozza.” Így nyilatkozott két éve, amikor a kaposvári nézők közönségdíjjal jutalmazták. Változott azóta a véleménye?

– Most is ugyanígy gondolom. A szakmai díj egy állami elismerés, csodálatos dolog kapni, de úgy érzem, ez nem lehet célja a hivatásunknak. Boldog vagyok, hogy a színházam érdemesnek talált arra, hogy felterjesszenek a Jászai-díjra. Nagyon szeretnék egyszer olyan előadásban játszani, amelyben a most kilencéves fiamnak is megmutathatom magam, mert még sosem látott színpadon. Erre jobban vágyom minden díjnál.

– Elmaradt a díjátadó, tavaly egy térdsérülés miatt alig láthattuk színpadon, most, hogy a főszereplésével bemutatták volna Csehov Meggyeskertjét, átmeneti időre bezárt a színház. Hogyan viseli mindezt?

– Az bosszantóbb volt, hogy a térdem rossz, mint az, hogy nem játszhatok. Nem érzem, hogy elveszett volna ez a szezon, nélkülem is szép évadja volt a Csikynek. Nem vagyok az a típus, aki addig iszik a teli pohárból, amíg ki nem ürül. Jobban szeretem „kortyonként” fogyasztani a szerepeket. Megtanultam, hogy az előadás csapatmunka, mindenkinek kell, hogy jusson a kehelyből.

– Mindig színésznek készült?

– Egyáltalán nem. Nem szerettem öltözködni. Nem szerettem fotózkodni. Nem szerettem, ha néznek. Erre tessék a színházban kötöttem ki, ahol öltözni kell, s több százan néznek… A fotózások elől azonban ma is igyekszem elbújni. Szerettem az irodalmat, a verseket, csodálatos négy évet töltöttem a szentesi gimnázium dráma tagozatán. Nem rázott volna meg, ha nem vesznek fel a színművészetire. Kísérleti osztályba, az első bábfakultációba kerültem az egyetemen. Szenzációs négy évünk volt, különleges vizsgákkal. Megtanultuk másképp nézni a világot: ott jöttem rá, hogy egy tárgy mennyi mindent jelenthet.

– A bábozás tudományát gyakran bevetette a kisfiánál?

– Talán emiatt is soha nem untam azt, hogy otthon vagyok a kisfiammal. Akkoriban még az is megfordult a fejemben, hogy szívesen váltanék. Azon gondolkodtam, hogy szívesen lennék szoptatási tanácsadó. Kevés van belőlük, és azt látom, hogy nagyon sok nő küzd lelkileg az otthon maradással és a szoptatással. Erős érzés volt bennem, hogy ezt csináljam…

– Az anyaszerep nemcsak az életben, hanem a színpadon is utolérte. Nem bánja, hogy érettebb karakterek jönnek?

– Inkább örülök neki. Kislányos alkatom van, és mindig is fiatalabbnak néztem ki, mint a korom. Harmincnégy évesen eladósorban lévő szűzlányt alakítottam, miközben várandós voltam… Jó, hogy az ember érik. Gondolatban és a szerepeiben is. A lényeg, hogy tudjunk kíváncsinak maradni a szerepre. Most is keményen küzdök a Meggyeskert Ljubov Andrejevnájával, de nagy segítségemre volt az orosz rendező, Ilja Bocsarnikovsz.

– A fiatal szerepekből jóllakott, vagy maradt, amit szívesen eljátszott volna?

– Szerepálmom sosem volt. Bárhol játszottam, mindenhol elkényeztettek jó szerepekkel. Nem is akartam pesti színésznő lenni, mindig úgy éreztem, vidéken tudok többet dolgozni.

– A kényszerszünetben, interneten mutattak be részleteket a Csehov-darabból. Hogyan éli meg a jelenlegi helyzetet?

– Az évek során berendezkedtem az igazi vidéki, falusi életre. Nagyon egyszerű a kis ház, ahol élünk, minden egyszerű, ami körülvesz. Szeretem a teraszt, a jó levegőt, a sétálásokat az erdőben a kutyával. A kis veteményeskertemben is jó kikapcsolódni. Megtanultam kovászos kenyeret sütni. Ami pedig a legfontosabb: az új, váratlan helyzet sem akadály nekünk ahhoz, hogy boldogok legyünk…