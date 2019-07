Olaj, akvarell, pasztell: alkotók táboroznak Nagyatádon

Másodízben rendezték meg Nagyatádon somogyi festők alkotótáborát.

Nagy Erika szervezőtől megtudtuk, az alkotók kiállítással mutatkoztak be az érdeklődőknek. Tekintve, hogy a festék nem szárad meg gyorsan, ezért a korábban készített műveket hoztak el a szerda esti kiállításra. Délelőtt és délután folyamatos volt a munka. Volt, aki rajzról, volt, aki fényképről készítette a tetszőleges – Olaj, akvarell, pasztell, akril – technikával készült képeket.

A kiállítás megnyitóján Pünkösd Márton kulturális igazgató résztvevőként is köszöntötte társait, melybe kiemelte, hogy az alkotók műveikkel élettel töltötték ki a kiállító termet.

Ormai István polgármester ugyancsak örömének adott hangot, hogy a tizennyolc kiállító között hét nagyatádi is szerepel. Úgy érzi, a most bemutatott alkotások még szebbek, jobbak és kifejezőbbek. Úgy látja, megtalálták önmagukat és sajátos kifejezésmódjukat. Megköszönte, hogy több alkotás Nagyatádot mutatja be a művészek tükrén át.

Kertész Sándor, Székely Bertalan díjas festőművész, a tábor művészeti vezetője csaknem húsz éve kíséri figyelemmel egyes alkotók munkáját, hisz több helyszínen voltak korábban alkotótáborok. Közülük kiemelte Segesdet és Nagybajomot. Mint mondta, sajnos, több az idősebb korosztályhoz tartozó, s fiatalabb alkotóból kevés van. Ám örül annak, hogy Nagy Erika és Kurucz Miklós személyében egy sajátos stílus is megjelent. Kertész Sándor egy nagyméretű képet ajándékozott a városnak, amit Ormai István polgármester vett át.