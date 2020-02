Önálló kötetben, regényben folytatnák az írást

Különböző korosztályú, tehetséges nagyatádi diákok verseit, prózáit szerkesztették könyvbe az elmúlt év végén, a kötetet két hete mutatták be. A Verselj velünk irodalmi pályázatra beérkezett legjobb alkotásokat öleli fel a Mama befőttje című könyv.

Harminchét diák tollából, összesen száznyolc mű olvasható a kötetben – tudtuk meg a könyvet szerkesztő két pedagógustól, Vojkovics Gyulánétól és Hornyák Katalintól. A diákok műveit egy szakmai zsűri is értékelte és három fiatalt jutalmaztak első hellyel. Közülük Magyar Jázmint, az Árpád fejedelem általános iskola hetedikes diákját egészen kicsi kora óta vonzzák a rímek. Mint lapunk kérdésére elmondta: gyakran eszébe jut, vajon mit gondolhatna egy-egy tárgy magában, amennyiben ez lehetséges volna. A cipőm panaszai című verset is ez a gondolatmenet ihlette.

Zachariás Zsuzsannához, a Somogyi Hírlap Sajtó és Tanulás programjának Aranytoll-díjas, tizenegyedikes szerzőjéhez a próza áll közelebb. A szintén díjazott Ady-s diák elmondta, korábban meséket is írt már, de most már a regényírás gondolata is foglalkoztatja. Hasonlóképpen áll az íráshoz Illés Kinga is. A kaposvári Táncsics Mihály gimnázium tizenegyedikes diákja különböző témákban ír verseket. Neki egy saját verseskötet megírása szerepel a tervei között, legalábbis abban bízik, hogy lesz erre lehetősége a közeljövőben.

Az irodalmi műfajok mellett szintén diákok által készített illusztrációkat is tartalmazó kötet megjelenését, illetve kiadását Torma István, a Torma Üzletház tulajdonosa támogatta.Gy. Zs.