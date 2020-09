Orgonakoncert és Csuja Imrea a Szakrális Művészetek Hetén

Tizennegyedik alkalommal rendezik meg az Ars Sacra Fesztivált szeptember 12–20. között – ezúttal a „Minden forrásom belőled fakad” mottóval. A Szakrális Művészetek Hete programjához – amelyen 96 településen 400 esemény várja a látogatókat – nyolcadik alkalommal kapcsolódott Somogy.

Szeptember 12-én Csuja Imre önálló esttel várja közönségét a balatonszabadi református templomban; többek között Babits Jónás könyve is elhangzik előadásában. Karádon ugyancsak e napon a Szent László-templomban ad két orgonakoncertet Werner Lilla előadóművész, Markaf Attila kántor pedig a templomot mutatja be az érdeklődőknek. Zimányban egész héten zajlanak az események; a katolikus templomban előadások, tanúságtételek hangzanak el, s lesz szentségimádás is; Őseink hitélete címmel 19-én az önkormányzati hivatalban nyílik kiállítás régi szentképekből és hitéleti tárgyakból. A siófok-kiliti Szent Kilit-templomban 15-én Hortobágyi T. Cirill atya, a pannonhalmi főapát lesz a vendég, s az esten szólisták is közreműködnek.

Kaposváron 13-án 10 órakor a Szent Margit-templomban a Vikár Béla Vegyeskar koncertmiséjével nyílik meg a Szakrális Művészetek Hete – tudtuk meg Tolnai Máriától, az Ars Sacra főszervezőjétől, aki elmondta azt is: a járványhelyzetre való tekintettel óvatosan mertek csak tervezni, ráadásul a 20-ára a református templomba tervezett Adj Zengő Éneket! koncert az időközben bevezetett határzár miatt elmarad, viszont 13-án 17 órakor zenés ifjúsági istentisztelet lesz a református templomban, a Kultúr-Találka Együttes pedig Dallamok és versek címmel ugyanekkor lép fel a kaposfüredi Napsugár Integrált Szociális Intézményben. Másnap a Nyitott Kapu Hajléktalan Gondozási Központban az Upupa Epops Együttes műsora hangzik el. 14-én 18.30-tól a Szent Imre-templomban Taizéi ökumenikus imaórát tartanak, 18-án 18.30-kor Hibszky Dávid, a Szent Kereszt-templom orgonista kántora a Jézus Szíve-templomban ad koncertet, melyen felcsendülnek Bach, Boellmann és Liszt orgonaművei – bizonyítva Pilinszky igazát, miszerint „A művészet a bizonyíthatatlan egész kifejezése (…), a teljesség lélegzetvétele”.