Örömzene a házfalak között

Egy év kihagyás után először állt közönség elé a marcali Marcato ütőegyüttes a Művelődési Központ teraszán. Sárkány Zsolt Liszt- díjas ütőhangszeres kamaraművész – az Amadinda együttes egykori alapító tagja huszonhat éve vezeti a kamaraegyüttest.

A szabadtéri koncerten fellépő húsz fiatal – a hat­évestől a huszonévesig – igazi örömzenét játszott a házfalak között. – Most látom őket így először együtt a vírushelyzet után, már nagyon hiányzott, hogy együtt zenéljünk, nekik is, és nekem is. Néhány produkciót csak számok alapján gyakoroltak a gyerekek otthon, és szerintem már a szülők is el tudnák játszani – mondta el Sárkány Zsolt, hozzátéve, hogy rengeteg hangszeren játszanak a gyerekek. Surdo, timbales, konga mariba, xilofon, vibrofon, shakerek, kolompok, gongok szólalnak meg a kezük között.

Az online oktatás alatt nem mindenkinek adatott lehetősége otthon hangszeren játszani, ezért az együttes vezetője kitalált egy olyan ritmust, amihez a növendékeknek a saját testükön keltett hangokat kellett jól begyakorolniuk. Ezt a számot a szabadtéri előadáson mutatták be először a gyerekek, nagy sikerrel.

Rendkívül ötletesen – zizegéssel, fütyüléssel – adták a ritmust, s még a közönség is bekapcsolódhatott. – Fontos, hogy kommunikáljunk a közönséggel. Sajnos a maszk alatt nem annyira látszik, hogy sikerült-e mosolyt csalni az arcokra, de a taps mindent elárul, és jól esik – mondta a zenekarvezető. A Hidas Frigyes Zeneiskola növendékei több ütőhangszeren is játszottak a koncerten, sőt, még kukákon is doboltak. – Ezeken a hangszereken nem lehet mereven játszani, mindent könnyedén és lazán fogunk fel. Széles skálán mozog a zenei kínálatunk is, az afrikai népzenétől kezdve reneszánsz, barokk szerzők műveinek átiratain keresztül, az amerikai szerzőkig. Kotta nélkül játszunk a színpadon és a fellépéseken is, a gyerekek többségében már olyannyira beleivódott a zene és a ritmus, mint a biciklizés.

Azon szerencsések közé tartozunk, akik elmondhatják magukról, hogy szinte mindenen tudunk zenélni, ami éppen kéznél van, legyen az asztal, faláda, vagy éppen egy kuka – mondta Sárkány Zsolt.

A szemetes nem csak jó hangszer, hanem tároló is

A kukákon való dobolás minden nézőt mosolyra fakasztott, és megtudtuk, hogy a műanyag kerekes fajta, amellett, hogy jól szól, praktikus is. – Ezekben szállítjuk a hangszereinket – mondta a zenekar vezetője. – Az előkészület összeszerelés vagy másfél óra. Ez edzi a csapatot is, és fantasztikus, hogy a fiatalok milyen jó szervezőkészséggel és kitartással rendelkeznek ezen a téren is – tette hozzá a vezető. A Marcali Művelődési Központ Kultúrterasz elnevezésű szabadtéri rendezvényén november 21-én a Berzsenyi-gimnázium diákjai lépnek fel