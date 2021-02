Nemzetközi kiadványba került Szász Endre életműve

Szász Endre élete, munkássága és várdai műterme is bekerült az UNESCO által támogatott „Nemzeti Értékek Magyarországon” című angol nyelvű kiadványba. A színes képekkel illusztrált kötetből már a festőóriás özvegye, Hajdu Katalin és a település polgármestere, Varga András is kapott egy-egy példányt, hamarosan pedig a helyi könyvtárban is bárki belelapozhat.

Az elmúlt évek alatt nem sokat változott Szász Endre várdai műterme. A helyiség szinte minden szegletét színes festmények, karcmunkák és porcelánok díszítik. Megszámlálhatatlanul sokat alkotott a művész özvegye szerint szinte nem telt el úgy nap, hogy ne ragadott volna meg valamilyen rajzoló vagy festő eszközt. – Lelkiismeret furdalása volt, ha nem dolgozhatott – fogalmazott Hajdu Katalin. – Voltak olyan napok az életében, amikor üres maradt a műterem, mert elfogadott egy-egy meghívást és nem tartózkodott itthon. Ilyenkor kicsit rosszul is érezte magát, hiszen nagyon szeretett alkotni. Amikor dolgozott, akkor naponta akár több mű is kikerült a kezei közül. Nagyon termékeny alkotó volt. Az '50-es, '60-as években sok könyvet illusztrált, és ha csak azt a korszakát néznénk, már az egy teljes életmű lehetne, a Hollóházi porcelán időszakáról nem is beszélve. Ez utóbbi egyébként csak egy „kirándulás" volt az életében, hiszen ő alapjában festő és grafikus volt. – Sokat dolgoztunk azért, hogy a munkássága bekerüljön ebbe a kiadványba – folytatta Hajdu Katalin. – Tíz évvel ezelőtt létrehoztam a Szász Endre Életművét Gondozó Közhasznú Egyesületet, a festő életművét és műtermét pedig közkinccsé nyilváníttattuk, hogy minél többen megismerjék a munkásságát. Felkerestek a kiadvány szerkesztői és megkértek, hogy írjak Szász Endréről egy rövid összefoglalót. Boldogon vállaltam és nagyon örülök annak, hogy a mai napig elismerik őt, hiszen ez nem csak az én büszkeségem, hanem az országé és a nemzeté is – hangsúlyozta a festőóriás özvegye. Hajdu Katalin hozzátette: bejelentkezés alapján most is fogad látogatókat a kiállító- és a műteremben. A kiadványtól azonban azt várja, hogy még többen keresik majd fel a várdai Szász-kastélyt. Ismertté tette a falut Szász Endre Varga András, Várda polgármestere elmondta: elismerést és büszkeséget jelent számukra, hogy Szász Endre, a falu díszpolgára élete utolsó több mint egy évtizedében, 1991-től, 2003-ig a településen élt és alkotott. A festőművésznek köszönhetően nagyon sok kulturális programot, kiállításokat, táborokat szerveztek a községben, így az egész ország megismerhette az alig ötszáz lelkes települést. Varga András hozzátette: az önkormányzat is támogatta azt, hogy a festő munkássága bekerüljön az angol nyelvű kiadványba, hiszen nem titkolt szándékuk, hogy minél több turistát csaljanak majd Várdára.