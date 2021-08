Öt napon át száznál több produkció vár Bogláron

Ezt ne hagyja ki! Egyetért a baloldal: az autókat ki kell szorítani a fővárosból

Erősen indít a 44-ik Boglári Szüreti fesztivál. Augusztus 18-án, szerdán a Delta Zenekar csap a húrok közé elsőként, hogy beizzítsa a további négy napon át tartó bulit. A zalai illetőségű 1996-ban indult zenekar dalai mára minden házibuli elengedhetetlen hozzávalóivá váltak. Így a hosszú kényszerpihenő után nem is volt kérdés, hogy ott a helyük a Boglári Szüreti Fesztiválon.

A muzsikusok az elmúlt évben sem pihentek készültek az új dalok és éppen a napokban jelent meg az új videóklipjük is, amely nem csak vicces, de fülbemászó a dallam is.

A Boglári Szüreti Fesztivál a kormányrendelet értelmében védettségi igazolvány nélkül is látogatható. Jegyeket váltani előztesen is lehet, ilyenkor nyereményjáték esélyeseivé válnak a vásárlók. De a helyszínen akár SZÉP kártyával is megvásárolhatóak, ezzel kapcsolatban arra kérik a szervezők a bulizni vágyókat, hogy ha tehetik már előző nap, vagy délelőtt vegyék meg a jegyeiket, hogy elkerüljék a délutáni több órás sorban állást!

A fesztivál idén is sok nagyszerű programot és 22 borvidék legfinomabb nedűit tartogatja a Platán strandra látogatóknak. 80 ezer négyzetméteren, több mint 100 produkció hirdeti öt napon keresztül, hogy a borhoz és bulihoz vezető út még mindig a Balatonnál található.

A színpadra lépő zenészek között mások mellett olyan közkedvelt előadók is helyet kaptak, mint az Anna and the Barbies, Rúzsa Magdi, a Republic, a Hooligans, a Neoton, a Kowalsky meg a Vega és a Lord is.

A színpadi produkciókon kívül számtalan program várja a fesztiválra látogatókat: így kézműves udvar, egészségsziget, gyerekeknek játékok, fiataloknak elektromos okosrobogók állnak rendelkezésre. De lesz indiai gasztro udvar és a fesztivál keretében véradást is tartanak a boglári Tenisz Clubban augusztus 19-én és 21-én.