Ötvenkét versenyfilm a Bujtor Filmfesztiválon

Ötvenkét film versenyez a Bujtor István-díjért a Bujtor Filmfesztiválon, de koncertek és színházi előadások is várják a rajongókat.

A legismertebb Ötvös Csöpi akció vígjátékok mellett 52 versenyfilmes alkotást nézhet meg a közönség a X. Bujtor István Filmfesztiválon, augusztus 17-től 20-ig Balatonszemesen.

A Filmfesztivál versenyprogramjának fődíja a kategóriánként elnyerhető Bujtor István-díj, amelynek megalkotására Árvay Zolta képzőművészt kérték föl a szervezők, a díjjal járó egymillió forintos összdíjazás mellett.

Bujtor nyomán a titok, a bűnügy, a rejtély, a humor és kacagás, az emberi élet és a költészet az alapja az elmúlt egy év izgalmas játékfilmjeinek, dokumentumfilmjeinek, animációs alkotásainak, versklipjeinek és kísérleti alkotásainak, amiket most elsőkézből láthat a néző, Janisch Attila Balázs Béla-díjas filmrendező, zsűrielnök és a zsűritagok jelenlétében.

A zsűri soraiban helyet foglal Kalász József rendező, a Magyar Független Film és Video Szövetség dunántúli küldötte, Kiss László Csokonai-díjas rendező, a Latinovits Emlékmű Alapítvány kuratóriumi elnöke, Pindroch Csaba Jászai Mari-díjas színművész, Verebes Linda színművész és Wiegmann Alfréd Radnóti-díjas rendező, a Magyar Versmondók Egyesületének alelnöke.

106 benevezett hazai és külföldi film közül 52 izgalmas alkotás került be az idei versenyprogramba, ezeket le is vetítik, bárki megnézheti őket ingyenesen. Jelen lesz a művész özvegye, Bujtor Judit, aki a fesztivál védnöke, és a filmes alkotók is, akikkel Takács Bence előadóművész, tévés műsorvezető beszélget a filmes blokkok között.

Az Ötvös Csöpi filmeket sorrendben láthatja a nagyérdemű: A Pogány Madonna, Az elvarázsolt dollár, a Hamis a baba és a Csak semmi pánik kerül vászonra.

A Filmfesztivál tíz évvel ezelőtt, Kiss László kezdeményezésében, rögtön a művész halála után indult el. Szervezői a Latinovits Emlékmű Alapítvány, az Aktor Produkció, a myspace produkció, a Magyar Versmondók Egyesülete, a Latinovits Művelődési Ház és Balatonszemes Önkormányzata.