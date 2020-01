Pajzán históriával készülnek a mesztegnyőiek a Nemzetibe

Az idén a mesztegnyői Honi Hagyományőrzők képviselik Somogy megyét a Pajtaszínházi Találkozón a budapesti Nemzeti Színházban. Parasztkomédia, pajzán népi komédia, népmese, musical, bohózat, de helytörténeti írásokból született mű is szerepel a bemutatók között.

A programot ötödik éve valósítja meg a Nemzeti Művelődési Intézet a Magyar Teátrumi Társasággal együttműködve azzal a céllal, hogy a kistelepüléseken működő közösségek életben maradjanak, továbbá ahol korábban színjátszó csoportok, dalárdák, olvasókörök működtek, újraalakuljanak, színesítve a helyi kulturális életet.

A településen már huszonöt éve tevékenykedik a csoport, a Honismereti és Természetvédő Egyesület keretein belül. Megalakulásuk után hosszú ideig magyar népdalokat, nótákat, helyi gyűjtéseket énekeltek. Amióta Kövesdiné Panyi Antónia vette át a csoport irányítását, a hagyományőrző színjátszó tevékenységre terelődött a hangsúly.

– Tíz éve az aratás hagyományának feldolgozása volt az első bemutatónk, és most ezt a darabot újítottuk fel a budapesti találkozóra. Játszottunk már tollfosztást, bolond lakodalmast, és legutóbb a megyei értéknapon szüreti pinceszert. Az Aratás a Szent Iván éji hagyományokkal indul, egy vidám pajzán história, a régi mesztegnyői hétköznapokban nyújt betekintést. A próbák során a szerepjátszók sok esetben saját életükből is merítenek, szövegükbe alkalmanként általuk átélt vidám, érdekes történeteket illesztenek be – mondta el Kövesdiné Panyi Antónia, aki maga is szerepet vállal az előadásban.

A csoport szakmai mentora Tóth Géza, a kaposvári Csiky Gergely Színház színművésze, rendezője, aki a technikai részek, a színpadi mozgások kidolgozásában segítette a mesztegnyőieket. Megtudtuk, hogy az előadás során helyi népdalok hangzanak el, amelyeket Pintér József, a Népművészet Mestere címmel kitüntetett népi citerás kísér. Az előadáshoz szükséges kellékek, eszközök a helyi falumúzeumból kerülnek elő. A kötelességtudó, vidám társaság tagjai többségében nyugdíjas korúak, legidősebb a 86 éves Tóth József, aki már szinte családtaggá vált, „papa” néven szólítja mindenki. A folyamatos közös munka, az együtt eltöltött vidám órák alatt elfelejtődnek a mindennapok gondjai.

– Testben és lélekben feltöltődve, szórakozva telnek az együtt töltött órák, ahová senki nem érkezik üres kézzel, a próba végére mindig előkerül a pogácsa, vagy éppen a zsíros kenyér. Azt gondolom ez a lényege a tevékenységünknek, így az idős kor gondjai is könnyebben feldolgozhatók. A budapesti találkozó pedig egy jutalomjáték lesz, hiszen elsősorban az együtt átélt élmény a legfontosabb – tette hozzá Kövesdiné Panyi Antónia. A legkülönfélébb színházi műfajokat felvonultató ötödik Pajtaszínházi Szemlén térségük hagyományait, szokásait, helyi legendáit felvillantva ezúttal is 19 megye 19 színjátszó csoportja lép majd fel január 25-26-án.