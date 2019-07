Petörkén járt a nagybajomi művésztelep

A Petörke-tó festői panorámája a kánikula ellenére is a szabadba csábította a lelkes művészeket.

Egy teljes napot töltöttek a Petörke völgyben a nagybajomi művésztábor tagjai, akik ötödik alkalommal dolgoznak együtt Kertész Sándor festőművész irányításával.

– Egy jól összeszokott amatőr társaság vagyunk a környék településeiről. Két nagybajomi alkotó mellett Nagyatádról, Segesdről, Magyaratádról és Kaposvárról jöttek a művésztársak, barátok. A legtöbben a természet szépségeit kutatjuk, így idén is erre helyezzük a hangsúlyt. Sokuknak hatalmas feltöltődést jelent a találkozás. A megszokottól eltérő alkotói helyszín és az eszmecserék új gondolatokat indítanak el bennünk. – mondta el Nagy Erika művelődésszervező a tábor létrehozója és tagja is egyben. Kertész Sándor a kezdetektől fogva részt vesz a tábor munkájában, elmondta, hogy a résztvevők tevékenységét a nyári alkotónapokon kívül is folyamatosan figyelemmel kíséri.

Büszke arra, hogy több esetben a dilettáns alkotókból kiváló amatőr művészek váltak. – Elsősorban a szemléletváltoztatás a szándékom, az egyéni stílusát pedig hosszas munka következtében mindenki megtalálja – mondta el a festőművész.

Vázlatok, tollrajzok, mozgástanulmányok, gyors akvarell- tájképek készültek a tábor második napján Bárdudvarnokon, amelyek egy további munka előtanulmányai lesznek majd. –A nagy művek majd később születnek, itt a látvány keltette pillanatnyi élmények, a helyszín feltérképezése és a benyomások rögzítése a fontos, amihez sokszor a fényképezőgép is fontos eszköz-mondta Csicskár Erzsébet magyaratádi alkotó.

Horváthné Lengyel Mária segesdi nyugdíjas két akvarellképet is készített míg ott jártunk, lendületes és friss ecset kezelését dicséri Kertész Sándor . Mária hatalmas tisztelettel beszél tanítómesteréről, akinek sokat köszönhet, hogy idáig jutott a festészetben. A tábor működését Czeferner Józsefné Nagybajom polgármestere is fontosnak tartja, ha ideje engedi, szívesen részt vesz a közösség programjain, ugyanakkor nagyon hálás azért, amiért az alkotók egy-egy festményt vagy grafikát minden évben a városnak adományoznak. Megtudtuk, hogy a résztvevő alkotók korábbi munkáiból a tábor zárónapján kiállítást is szerveznek a nagybajomi Internet Kávézó épületében.