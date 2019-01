Ralph lezúzza a netet, de megjavítja a hangulatunkat

Mi történik akkor, ha két barát teljesen mást szeretne az élettől? Mit jelent, ha valakinek a barátságát már nem akarjuk? Mit lehet tenni, ha valaki nem azon az úton szeretne járni, amin a barátja? Ezekre a kérdésekre talán legkevésbé egy rajzfilmben keresnénk a választ.

A Ralph lezúzza a netet-moziban ugyanakkor egészen használható válaszokat kapunk az efféle kérdésekre. Meg persze olyan kevésbé súlyosakra is, mint hogy mit tegyél, ha nem vagy hercegnő, és mit csinálnak a Star Wars rohamosztagosai, amikor éppen nem Luke Skywalkert üldözik egyik bolygóról a másikra.

A Ralph lezúzza a netet a Rontó Ralph című animációs film második része. Az első részben megismertük Ralphot, aki egy videojáték fő gonosztevője volt, de Ralphnak ennyi nem volt elég és szeretett volna hőssé válni, ami sikerült is neki, és még egy elbűvölő barátot is szerzett magának is Vanellope személyében.

Innen indul a második rész, Ralph boldogan él Vanellope-pal a retro videójátékok világában egy játékteremben, ahol minden kiszámíthatóan működik. Ám egy napon megérkezik a wifi, ami utat nyit az internet káprázatos világába, ahová természetesen Vanellope is Ralph is eljut és számos kalandot él át.

A Ralph lezúzza a netet szórakoztató rajzfilm, aranyos története, az üzenete is tanulságos, de ezek mellett más előnyös vonása is van a produkciónak, ami miatt érdemes elvinni a gyerkőcöket a vetítésre. A legfőbb érdeme az, hogy teljesen érthetően elmagyarázza az internet működését a lurkóknak, meg azoknak a felnőtteknek, akik nem nagyon konyítanak a világhálóhoz.

Egy olyan bonyolult és összetett valamit, mint az internet, nem könnyű vizuálisan ábrázolni úgy, hogy hihető is legyen, de ebben a filmben mégis sikerült. Sőt nem csupán kézzelfoghatóvá tettek egy világot, ami igazából nem létezik, de rengeteg dolgot sikerült elmondani a háló működéséről. A felugró hirdetésekről, a videók nézettségéről, a like vadászatról, az algoritmusokról(!), a wifi működéséről, a vírusokról és még nagyon sok dologról. Még arról is szó esik, hogy miért nem érdemes olvasni a hozzászólásokat, sőt a darkweb sötét bugyraiba is tesznek hőseink egy kitérőt.

Ezt olvasva azt lehetne hinni, hogy ennyi információt nem lehet érdekfeszítően tálalni, pedig ennek éppen az ellenkezője igaz. Gördülékenyen és ötletesen szövik bele a történetbe azt a sok-sok apróságot, amit az ineternetről egy gyereknek tudni érdemes. Emellett pedig még az önreflexió is felbukkan a történetben. Például a Disney hercegnők egy egészen vicces beszélgetést folytatnak arról, hogy kiből lehet hercegnő, miközben képesek nevetni saját magukon is.

De feltűnnek a filmben a Star Wars rohamosztagosai illetve a Marvel figurái is. Sok olyan kikacsintás is van a történetben, amelyek más filmekre utalnak és valószínűleg a gyerekek nem igazán értenek, de a felnőtteknek kellemes meglepetést okoz majd.

A produkció végén még célszerű várni egy kicsit, mert a feliratok után látható egy bónusz jelenet, ami nagyon vicces és érdemes megnézni. Kicsiknek és nagyoknak is jó kikapcsolódás a Ralph lezúzza a netet, már csak az ötletes megoldások miatt is megéri rászánni két órát.

Film címe: Ralph lezúzza a netet

Játssza: Kultik Kaposvár

Rendező: Phil Johnston, Rich Moore

Hossza: 112 perc