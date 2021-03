Rézfúvósok törték meg a mérői csendet

Több mint egy év után újra koncertélményben lehetett része a kaposmérői református közösségnek.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A vasárnapi zenés istentiszteleten a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes muzsikált, akik nemcsak egyházi, hanem több más stílusú dalt is eljátszottak a híveknek. Kovács Zalán László tubaművész, az együttes művészeti vezetője elmondta: a kulturális államtitkárság segítségével és támogatásával jutottak el Kaposmérőbe. A programnak köszönhetően olyan helyekre is el tudják vinni a minőségi klasszikus zenét, ahol csak ritkán hallhatna effélét a közönség.

– A zenei programon belül két koncerttípust vállaltuk el – mondta Kovács Zalán László. – Az egyik a térzene, hiszen a rézfúvós hangszerek a szabadban nagyon szépen szólnak, a másik pedig a templomi koncert. A protestáns kultúrában az orgonákat rézfúvós hangszerekkel is helyettesítették, ezért ennek évszázados hagyománya van már. Ebben élen járnak a németországi evangélikusok, de természetesen ez az egységes protestáns kultúrának is szerves része – tette hozzá a művészeti vezető. Elmondta azt is: a járvány miatt az együttesnek nagyon sok fellépést kellett törölnie, az embereket azonban nem szeretnék zenei élmény nélkül hagyni, ezért koncertjeiket beépítették a liturgikus alkalmakba. A Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes barokk, egyházi, nép- és filmzenéket is játszik, de a dzsessz és a sváb zene is bekerült a repertoárjukba.

Kutasiné Molnár Boglárka, kaposmérői református lelkipásztor elmondta: az elmúlt években többször is megszervezték a Mérői Zenei Estet, a járvány miatt azonban utoljára tavaly januárban sikerült megtartaniuk. – A gyülekezetnek már hiányzott az élőzene – mondta a lelkipásztor. – Nagyon boldogok voltunk, hogy adódott ez a lehetőség. Egy falusi gyülekezet életében nagy öröm, hogy egy ilyen rangos együttes itt koncertezett, s a léleknek is hasznos, igazi feltöltődést jelentett. Az eltelt egy év során az orgona kivételével más hangszer nem szólalhatott meg a templomban. Most Isten megerősíti bennünk azt a reményt, hogy lesz majd újra Mérői Zenei Est. Akik nem tudtak személyesen részt venni a koncerten, ők sem maradtak le a minikoncertről. Az interneten is meghallgathatók a zenészek, s az istentiszteleti alkalmakat minden vasárnap élőben közvetítjük – tette hozzá a lelkipásztor. A Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes 63 állomásos zenei programsorozata a végéhez közelít. A zenészek Kaposmérő mellett Nagyatádon és Lábodon léptek fel a hétvégén.