Saját pénzén újít fel katonasírokat a tizedes

Egy elhivatott tizedes úgy tiszteleg a történelem és a hősi halált halt magyar katonák emléke előtt, hogy a saját költségén újítja fel a sírokat Somogyban és Tolnában. Legutóbb Attalában tizenkét sírt renovált a hozzátartozók örömére.

Az 1942-ben elesett Boldog Sándor mindössze 22 évet élt, a fényképét egy elkorhadt, nyolcan éves fakereszt őrizte meg. A keresztet Bucskó István tizedes találta meg egy bokor alatt az attalai temetőben, és nekitámasztotta a síremléknek, amit ő újított fel. A felirat újra olvasható a megtisztított emlékoszlopon: „Testvér, ha erre jársz, mondj el egy imát, és ne feledd, érted és a hazáért haltam meg!”

Bucskó István egyszerű, keresetlen szavakkal kezd bele abba, hogy miért fontosak számára a katonasírok, de végére elragadja a hév:

– Ne hagyjuk elveszi a múltat! – jelentette ki határozottan. – Ha felszámolják a régi, elhagyatott sírokat, a saját történelmünket tapossuk el! Meg kell őrizni az emlékhelyeket.

A kaposvári MH 64-es Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred katonája másodállásban sírtisztítói munkákat vállal. Többször találkozott a temetőkben elhagyatott, gondozatlan katonasírokkal. Nem tudta tovább elnézni az állapotukat, és nagy nyomású mosókkal és csiszolóberendezésekkel munkához látott. Attalában három napon át dolgozott, de újított fel katonasírokat Csomában és a Kaposszekcsőhöz közeli zsidó temetőben is. Egy szekszárdi főhadnagy információkkal látja el arról, hogy hol találhatók hasonló sírok. Mindezt felveszik egy központi adattárba is, hogy a leszármazottak később megtalálják a sírokat, és leróhassák a kegyeletüket. A tizedes a bajtársai figyelmét szeretné felhívni arra, hogy ők is sokat tehetnek az emlékezésért.

– Ha látnak valahol hasonló katonasírokat, tegyenek bejelentést a legközelebbi toborzóirodán! – kért erre mindenkit. – A hozzátartozók is hálásak ezért, Attalában csak köszönetet kaptam.

A helyi értéktárba is felveszik a felújított sírokat

Az 1975-ig Somogyhoz tartozó Attalában a 94 éves Barkóczy Ernő Béla gyűjtötte össze az adatokat a helyi katonasírokról, és a kötetét az attalai könyvtárnak adta. A jövő generációinak szeretnék továbbadni a történeteket, valamint a helyi értéktárba is felveszik a most felújított sírokat, beszélt erről Orosváriné Bocz Tünde polgármester. A falu nagy veszteséget szenvedett mindkét világháborúban. A templomkertben és a kultúrház előtt álló emlékműveken hatvan-hetven nevet sorol fel a veszteséglista, tehát szinte minden család érintett volt. Az itt élők ezért is tartják fontosnak, hogy ápolják a sírokat.