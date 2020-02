Sajátos szemléletével szépíti meg a másoknak szürke épületeket

Siófoki fotográfus sorozatát is nevezték a Highlights of Hungary értéket teremtő és megőrző munkák közé.

Varga Marietta My town Siófok című sorozatát is jelölték a 2013-ban induló kezdeményezésre, amely kurátori jelölésekkel szakmai alapokon nyugszik, de kategóriák nélkül, a nagyközönséget bevonva ad színes képet a hazai kreatív szektor produktivitásáról, eredményeiről.

A fiatal fotográfus Siófokon nőtt fel, jelenleg a fővárosban él és dolgozik. Mint mondta ez az élete és a munkája is. Sorozatát Martinkó József, az Octogon magazin főszerkesztője nevezte a Highlights of Hungary jelöltjei közé. Marietta előszeretettel örökíti meg az épületeket sajátos látásmódjában, letisztult és szépen komponált fotóin. A My town Siófok című sorozaton is visszaköszön az építészet iránti érdeklődése.

– Sokan talán csúnyának találják a lakótelepeket, én viszont minél többet vizsgálom őket, annál inkább megtalálom a bennük rejlő szépséget, érdekességet – árulta el Marietta. – Számomra nosztalgikus is ez a rengeteg gyerekkori élmény miatt, ez köszön vissza a képeimen is – folytatta a fiatal fotográfus. A jelölt sorozaton Siófok fokihegyi lakótelepén megörökített pillanatok láthatók.

– Amikor a sorozat készült épp hazalátogattam a családomhoz – mesélte lelkesen az alkotó. – Egyik reggel szép deres, fehér volt minden, tudtam hogy ez csak rövid ideig fog így kinézni. Siófok ezen oldalával sokan nem találkoztak, a fotókon a város másik arcát ismerhetik meg az emberek – folytatta Varga Marietta. A fotográfustól azt is megtudtuk: sokszor egy képet hosszú percekig is komponál és kivárja a megfelelő pillanatot, mintsem hogy több száz fotót ellőjön

A szakmai elismeréseken túl a közönség is szavazhat többek között Varga Marietta fotóira is, de Somogyból még érdekelt Kassai Lajos lovasíjász és Virth Balázs úszóedző, aki szintén megyénkből származik és többek között Kapás Boglárkával is dolgozik. Országos szinten 55 jelölés közül válogathatnak a szakmai szemek és február 21-én díjazzák majd a legjobbakat a fővárosban.

Varga Marietta a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen végzett 2016-ban, azóta is szakmájában, szabadúszó fotográfusként dolgozik Budapesten. Művészeti tevékenysége mellett, az alkalmazott fotográfia területén leginkább építészeti és enteriőr fotózással foglalkozik, de fotói visszaköszöntek már filmfesztiválok plakátjain, vagy éppen könyvborítón is. Szabó Magda: Abigél című ifjúsági regényének angol kiadásán is Marietta fotója látható. A fotográfus jelenleg kiállítására készül, mely pénteken este Budapesten a Főfotó galériájában lesz, és Oltai Kata nyit majd meg.

Amennyiben érdekel Marietta munkássága ide kattintva gyönyörködhetsz további fotóiban.