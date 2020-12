Színpadról a vászonra: film készül a Korai menyegzőből

Korai menyegző címmel 2019-ben mutatta be a Csiky Gergely Színház Olt Tamás történetét. A színház művészeti igazgatója írója és rendezője is volt a színdarabnak. Most játékfilmet készíthet a történetből, amelyet egy magyar népszokás inspirált.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A siratómenyegző különleges népszokás; az elhunyt lányokat menyasszonyként kezelték, és nem temetést, inkább menyegzőt ültek, „férjhez adva" őket a halálhoz. Ez a népszokás ihlette meg Olt Tamást, hogy színpadra vigye az általa írt családi történetet a 2018/2019-es évadban. – Intim térben játszódó, kamaraszínházi előadás volt, bár egyetlen alkalommal, Szatmárnémetiben nagyszínpadon, szabadtéren is eljátszottuk. Most új szintre lép a színdarab, filmre visszük az alaptörténetet – mondta lapunknak Olt Tamás. Sokszereplős, 140 millió forint költségvetésű mozifilm készül a színdarabból. A Nemzeti Film Intézet (NFI) pályázatán nyertek rá pénzt. Produkciós cégeknek és színházaknak, társulatoknak írták ki a pályázatot közös produkció létrehozására. – Úgy érzem, mintha egy tündérmesébe csöppentem volna. A pályázat, amelyen nyertünk, lehetővé teszi, hogy vidéki társulatok felfrissítsék a hazai filméletet. A járványügyi intézkedések alapján nézőket ugyan nem engedhetünk a színházba, de a társulat szereplésével forgathatunk egy filmet, ezt semmi nem tiltja – mondta Olt Tamás, aki egyetemi csoporttársával, a filmezésben már otthonosan mozgó Vékes Csabával vette fel a kapcsolatot. Az ő nevéhez olyan filmek kötődnek, mint a Hét alabárdos, a Cserekapus vagy a Szia életem!, amely jövő nyáron kerül a hazai mozikba. – A színdarab a filmvásznon nem állná meg a helyét, ezért hagytuk meg csupán az alaptörténetet – mondta Olt Tamás. – Rekordsebességgel, alig három hónap alatt írtuk meg négyen a kész forgatókönyvet. Erre általában egy év szokott jutni egyéb esetben. Olyan témát akartunk feldolgozni, amelyet még senki más. Hosszas töprengés után dobtam be ötletnek a Korai menyegzőt.

Egy nyolcvanas években játszódó, „roadmovie-t" szeretnénk készíteni. A főhős idővel történő vesszőfutásán keresztül követhetjük majd az eseményeket. A filmes stáb kaposvári és környékbeli helyszíneken forgat majd. Nézőből színész Míg a színdarabban csupán kilencfős volt a szereplőgárda, addig a filmben harmincnégy nagyobb szerep van. Valamennyit a Csiky társulata és néhány vendégművész alakítják majd. További nyolcvan-száz statisztára is szükség lesz, akik például utcai járókelőket vagy a színházi közönséget játsszák majd el a produkcióban. A szereplőválogatás már a jövő héten elindul. A hűséges kaposvári nézők részt vehetnek a forgatáson, így őket is megörökítik az utókor számára. Filmekben ugyan szerepelt már, és rendezett is színházban, de filmrendezőként most debütál majd Olt Tamás. – Elhatároztam, hogy ezt a részét is megtanulom a fil­mezésnek. Vékes Csaba rendezőtársammal felosztottuk egymás között a feladatokat. Ő a stábot koordinálja majd, én pedig a jelenetekért, a színészek játékáért teszek meg mindent – mondta a filmrendező. A forgatás várhatóan márciusban kezdődik, és ha a produkció elkészül, a Magyar Televízió is műsorra tűzi.