Szabó Balázs jubileumi koncertjével indul a Bogart

Többek között Szabó Balázs, Péter Szabó Szilvia, a Budapest Bár, és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket Alsóbogáton a Festetics–Inkey-kastély területén a hétvégén.

A Bogart egy olyan családias hangulatú fesztivál, ahol a résztvevők hangulatos környezetben, minőségi muzsikát hallgathatnak és színvonalas programokon vehetnek részt festői környezetben.

A 20,5 hektáros, ősfás területen július 5-től 7–ig számos együttes szórakoztatja a közönséget. Az első napon a 10. születésnapját ünneplő Szabó Balázs Bandája zenél majd, másnap a Budapest Bár, Gypo Circus, a záró napon pedig a Balkán Fanatik és Péter Szabó Szilvia koncertjét láthatják és hallhatják az érdeklődők.

Nagyon sok helyi zenekar is fellép majd a rendezvényen: a Barackmag, a Juhos együttes, a Kultúr Találka, a Z Generáció. A Somogy Táncegyüttes pedig különleges műsorral mutatkozik be az alsóbogáti fesztiválon. A gyerekeket az Eleven, az I.Z.É., valamint MintaGyerek Zenekar szórakoztatja, de a lurkók bábszínházat is láthatnak, kézműveskedhetnek és még betyáravatáson is részt vehetnek.

A családi, gyerek és színházi programok ingyenesen látogathatók, 12 éves kor alatt pedig nem kell belépőjegy a gyermekeknek a koncertekre. Ha valakinek nehézséget jelent kijutni a helyszínre, buszozhat is, hiszen ingyenes külön buszjárat indul a kaposvári autóbusz állomásról a megadott időpontokban.

Az alsóbogáti Bogart Fesztivál egy olyan összművészeti rendezvény, ahol a család apraja-nagyja remekül érezheti magát, felnőttek és gyerekek is felejthetetlen élményeket szerezhetnek, ha a hétvégén ellátogatnak a Festetics–Inkey-kastély hangulatos parkjába.