Süsü volt az egyetlen résztvevő, aki nem húzott maszkot

Süsü, a sárkány kalandjaival nyitotta meg a 2020/2021-es évadot a kaposvári Roxínház.

A zenés mesejátékot vasárnap délután tekinthette meg a közönség, ezzel pedig elkezdődött a huszadik jubileumi évad. Pintér Kata rendező elmondta: sokáig gondolkodtak azon, hogy ebben a helyzetben elkezdjék-e az új évadot, de végül úgy döntöttek, hogy megfelelő biztonsági intézkedések mellett meghirdetik előadásaikat.

– Az emberek nagyon későn kezdtek el jegyet vásárolni – mondta el lapunknak Pintér Kata. – Megvárták, hogy milyen szabályokat vezetnek be és csak ezután döntöttek úgy, hogy jegyet váltanak. Nagy az érdeklődés, sokan jöttek el hozzánk már az első előadásra is és bízunk benne, hogy a többi darabot is sokan tekintik majd meg. Az évadot egyébként a jubileumnak szenteljük és reméljük, hogy az év végén egy nagyobb ünnepséget is tudunk tartani – tette hozzá.

Jubileumi évad kezdődött, de nem tudni, hogy meddig tart

A Roxínház munkatársai több biztonsági intézkedést is bevezettek. Belépésnél mindenkinek megmérik a testhőmérsékletét és csak az mehet be a színházba, aki tünetmentes. Az előadás előtt egy órával kinyitják a nézőteret, így az érdeklődők érkezés után egyből el tudják foglalni helyüket. A nézőtér befogadóképességét harminc százalékkal csökkentették, az előadások előtt és után pedig ózongenerátorral tisztítják a levegőt. A Roxínház munkatársai maszkot viselnek és ezt javasolják a nézőknek is. Az előadások szünetei a szokásosnál hosszabbak lesznek, a büfé pedig ez idő alatt nem üzemel. Az iskolai vagy csoportos látogatóknál a különböző intézményből érkezőket külön „szektorba” ültetik.