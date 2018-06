Szarvasváró zenei fesztivált rendeznek Nagykanizsán

Eljön többek között a világhírű Morcheeba és a Toploader együttes. A hazai zenei palettáról sokak mellett Ákos, a Wellhello és Zagar lép majd a közönség elé.

Újabb könnyűzenei fesztivállal gyarapodik régiónk, és a szervezők abban bíznak, hogy minél több somogyi nézője is lesz az Ohmydeer néven első alkalommal megrendezett fesztiválnak augusztus 31. és szeptember 1. között a nagykanizsai Csónakázó-tónál. A program részleteiről sajtótájékoztatón beszélt Cseresnyés Péter miniszterhelyettes, Dénes Sándor polgármester, valamint Tóth Tihamér, a rendezvény ötletgazdája.

– ​A fővárosban élek, de lokálpatriótaként gyakran látogatok haza, s sokszor hallottam a panaszt, milyen kevés program van a környéken – fogalmazott Tóth Tihamér. – Úgy gondoltuk, hogy az ország dél-nyugati szeglete még „elbír” egy fesztivált. Már az indulásnál arra törekedtünk, hogy országos, mi több nemzetközi hírű lehessen.

Az Ohmydeer fantázia név annyit jelent: „oh én szarvasom”, mely Murafölde legerdősebb vidékére is utal. Az ötletgazda hozzátette: eljön többek között a világhírű brit Morcheeba és a szintén angol Toploader együttes. A hazai zenei palettáról sokak mellett Ákos, a Wellhello és Zagar lép majd a közönség elé.

– Ez a két napos rendezvény Muraföldére és Nagykanizsára irányítja a figyelmet – fogalmazott Cseresnyés Péter. – Más országos fesztivál is eljutott a külföldi hírnévig, ez most nekünk is sikerülhet.