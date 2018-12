Százak előtt adott koncertet Bécsben a Balaton Vox Kórus

Más nemzetek kórusai mellett a Balaton Vox is csatlakozhatott a bécsi adventi ünnepségkör fellépőinek sorába. A balatonboglári kórus vasárnap délután adott közel félórás műsort több száz érdeklődő előtt a bécsi városházán.

December elseje és 24-e között minden pénteken, szombaton és vasárnap bemutatkoznak kórusok Bécsben – tudtuk meg. Vasárnap délután hét kórus váltotta egymást: a Balaton Vox mellett három német, egy osztrák, egy spanyol, s egy, a Dél-Afrikai Köztársaságból érkezett énekkar lépett a közönség elé. Koncz Zsuzsanna, a Balaton Vox karnagya kérdésünkre elmondta: meghívásra mentek Bécsbe.

– A színpadon is és utána is nagyon boldog voltam, gyönyörűen énekelt az énekkar – tette hozzá a karnagy. – S persze a kórusnak is nagy élmény volt, hogy egy ilyen csodálatos rendezvényben lehetett részünk, illetve hogy egy ilyen környezetben léphettünk fel. Azért pedig különösen boldog vagyok, hogy két Kodály-művet is elénekelhettünk egy nagy nemzetközi közönség előtt.

Mint megtudtuk, összesen hét művet adott elő a Balaton-parti énekkar a bécsi programon. Klotz Péter szőlősgyöröki polgármester, a kórus egyik énekese hozzátette: nemcsak az volt nagy öröm számára, hogy 600-700 ember előtt énekelhettek, hanem hogy egy partneri együttműködés is születhet a jövőben. A koncert után egy badeni zenekar vezetője gratulált ugyanis a magyarok műsorához, s ajánlotta fel a jövőbeni együttműködés lehetőségét.

S habár, már járt a bécsi adventen az énekkar, fellépőként először élhették át annak varázsát. A fellépés emlékére egy díszoklevelet is kaptak. Negyvennégyen vannak az énekkarban, ezúttal harmincnégyen jutottak el Bécsbe. December 17-én Szőlősgyörökön lép fel a kórus, december 22-én pedig Balatonbogláron az evangélikus templomban tartják meg a hagyományos adventi koncertjüket.

