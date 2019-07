Százmillió forintból újul meg a zeneiskola

Százmillió forintból újulhat meg jövőre a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola.

Erről tartott sajtótájékoztatón Nagy Tamás, az intézmény igazgatója, aki kiemelte: a szülőkkel együtt tervezték meg a felújítását. Az épület mindhárom szintje megszépül, korszerűsítik a mosdókat és a zuhanyzókat, valamint a 108 éve épült víz­elvezető rendszert is modernizálják. A zeneiskola több épületszárnyának a teteje is megszépül, emellett pedig szinte az összes nyílászárót kicserélik. Nagy Tamás hozzátette: az udvarra néző teraszt és teret is felújítják, így kulturáltabb körülmények fogadhatják a zeneiskola tanítványait és a különféle megmérettetésekre érkező versenyzőket.

Gelencsér Attila, Kaposvár és térségének országgyűlési képviselője elmondta: egy módosító indítványt nyújtott be, amelyet a kormány és a parlament is elfogadott, ezért van lehetősége a zeneiskolának a felújításra. Gelencsér Attila a 2020-as költségvetésről szólva kiemelte: január elsejétől mintegy negyvenezer négygyermekes édesanya részesül teljes adókedvezményben, valamint több pénz jut jövőre egészségügyre és oktatásra is.