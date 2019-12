Szellemek lakta padlás is nyithat folyosót az ég felé

Valóság és fantázia színes szövete A padlás, amelyet tíz év után újra műsorra tűzött a kaposvári Csiky Gergely Színház.

A Presser Gábor – Sztevanovity Dusán – Horváth Péter „félig mese, félig musicalje” ugyan elmúlt már harmincéves, de nem nőtte be pókháló, s bár a padláson akad elég por, nem kellett leporolnia sem a darabot a fiatal színész-rendezőnek, Bergendi Barnabásnak. Jó és rossz örök párharca, vágyakozás és szeretet, szenvedély és szerelem, a változásra való hajlandóság, a barátság, s az összetartozás szándéka időket átívelő kategória, mint ahogy a humor is, amelyből szinte minden jelenetbe jutott. De a besúgás, az ármánykodás is folyvást ott munkál mindenütt. Ezúttal a Nyári Oszkár alakította joviális „önkéntesben”, Témüllerben, kinek mellét kitüntetések tarkítják ugyan, de erkölcsi győztes soha nem lehet.

A padláson még mindig álmok és szerelmek születnek, ahova jó betoppanni, de dolgozni is, mint ahogy a kvalitásait már megcsillantott Benedek Dániel által bámulatos elszántsággal játszott Rádiós, az ifjú tudós is teszi. Rádióshoz közel áll a szomszéd padláslakó, a hegedülni tanuló Süni. Bőrébe kiváló énektudással bújt Szabó Nikolett, akinek érzéseit a darab végére viszonozza is barátja. Tóth Molnár Ildikót a bölcs, de játékos Mamóka szerepében látjuk. Kósa Béla detektíve elegáns főnökként van jelen, míg „másik balkeze”, Törő Gergely Zsolt sziporkázó jelenléttel, keresetlen esetlenséggel alakítja Üteget.

A rendőrök elől menekülő Barrabás, a gengszter, fokozatosan forrósítja a hangulatot; Fándly Csaba csak látszólag azonos a gengszterrel, különben Révész ő, kire különös feladatok várnak. Fándly akrobatikus mutatványokkal tarkított játéka lenyűgöző. A padlást egy idő után elhagyni készülő, csodás helyre induló szellemek legkiválóbbika a 670 éves, folyton zsörtölődő Lámpás, akit Kalmár Tamás alakít. Megrendítő feladatot kapott 110 évvel fiatalabb, óriás szellemtársa, a siketnéma Stefánszky István, akinek arcáról mindvégig öröm sugárzik.

Gulyás Anna díszletei között, Wilhelm Judit jelmezeiben Presser fülünkbe égett dalaival fűszerezve, izgalmas előadást rendezett Bergendi Barnabás, aki akarva-akaratlanul is folyosót nyitott az ég felé. Misztikus-spirituális meséjéhez kiváló színészeket válogatott.

A padlás, (Presser – Sztevanovity – Horváth), rendező: Bergendi Barnabás

Csiky Gergely Színház, Kaposvár 9/10