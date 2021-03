Szellemi táplálékot kínál kötetbe rendezve

A koronavírus-járvány miatt a virtuális térbe költöztek az istentiszteletek Balatonbogláron is. Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna eleinte közösségi oldalára töltötte fel a lelki táplálékot, amelyből aztán egy kötetre való gyűlt össze.

Először az interneten osztotta meg Napi falatok címmel írt gondolatait Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna evangélikus lelkész, ám igény lett arra, hogy azok lapozható formában is megjelenjenek.

– Tavaly március 15-én tartottuk meg az utolsó jelenléti istentiszteletet, majd kijött a rendelet, hogy be kellett zárnunk a templomokat – idézte fel Kőszeghyné Raczkó Zsuzsanna. – Szerettem volna elérni a gyülekezet tagjaihoz és azokhoz, akik kapcsolatban vannak velünk, így rövid igei gondolatokat, áhítatokat írtam a Facebookon. Többen kérdezték, hogy elérhetőek lesznek-e ezek a gondolatok nyomtatott formában is, így jött a gondolat, hogy jelenjenek meg könyvben. Először magánkiadásban gondolkodtunk, majd betársult a Luther Kiadó is. Ugyanakkor Mészáros Miklós polgármester segítségére, baráti támogatására is nagy szükségem volt.

A lelkész elmondta: a napi falatok nem teológiai vagy igemagyarázatok, hanem egyszerű hétköznapi történetek, ami egy közösségben, családban történik. – Az volt a célom, hogy megmutassam: az egész életünket átszövi a hit, Isten mindig elérhető és megőrizhető benne – mondta a lelkész. – Mindegy hogy karanténidőszak van, vagy éppen minden rendben az életünkben, Isten akkor is mindenben jelen van, mindenen keresztül tanít bennünket arra, hogy rá figyeljünk. Szeretném, ha ezt megéreznék az emberek.

Olyanok is elkezdték olvasni az interneten a gondolatokat, akiknek nem volt kötődésük egyházhoz, hithez. A könyv az egyik nagy könyv­áruházlánc boltjainak polcára is felkerül.

