Szigetváron vertek tanyát tíz napra a Kapos Art képzőművészei

Harmadik alkalommal adott otthont Szigetvár a Kapos Art Képző és Iparművészeti Egyesület nemzetközi művésztelepének, amit korábban hosszú évekig Barcson szerveztek. A Zrínyi-vár és környéke, valamint a Sóház Galéria biztosított helyszínt annak a húsz művésznek, akik tíz napot töltöttek önfeledt alkotással Baranyában.

Ezt ne hagyja ki! Titkolózás jellemzi a baloldali előválasztást

– A pandémia miatt tavaly csak egy szimpóziumjellegű ötnapos programot tartottunk, most, az egyesületünk harmincadik évében újra egy kicsit több ideig vagyunk itt, ami számomra nagy boldogság. Hiszen újra elkezdtem sokszorosító grafikával foglalkozni. Tíz éve nem készítettem rézkarcot, csak egyedi grafikákat – mondta el érdeklődésünkre a táborról Halmos Klára, a Kapos Art titkára, az alkotótelep szervezője. Az idei művésztelep sajátossága, hogy több mester-tanítvány, hallgató és oktató is dolgozott együtt, ami a szakmai fejlődés elengedhetetlen alapja.

Szilák Andrea Lilla balatonboglári képzőművész már tizennegyedik alkalommal vett részt a nyári programon. Középiskolás kora óta az egyesület Új Generációs tagja.

– Lengyel Zsüliett, aki a fonyódi iskolában tanárom volt, valamint Lőrincz Róbert miskolci grafikust tartom a mestereimnek, akikkel ma már baráti viszonyt ápolunk, de a szakmai tanácsukat bármikor szívesen veszem. Többféle művészeti ágban dolgozom, a festés mellett szobrokat is készítek, itt most a háromdimenziós nyomtatást szeretném kipróbálni – avatott be terveibe az alkotó.

A rézkarcműhely vezetője Jónás Péter – aki az egyetem művészeti karán, valamint a Zichy Mihály Szakközépiskolában is grafikát tanít elmondta, hogy kész tervekkel érkezett Szigetvárra, és ha idejébe belefér, a grafika mellett festeni is szeretne. – Azon túl, hogy létrehozunk valamit, nagyon fontosak a szakmai tapasztalatcserék, az interaktív kommunikáció, amely formál bennünket – mondta el a művésztanár. A vár területén lévő dzsámiban a festőszekció dolgozott Vörös András művészeti vezetővel.

Tari Gábor budapesti alkotó arról beszélt, hogy számára rendkívül inspiráló a környezet olyan értelemben, hogy a természet nyugodtsága alkotásra ösztönző, és lehetőséget ad a gondolatokban való elmélyülésre.

– A festészet alapvetően magányos műfaj, fontos a befelé fordulás. Természetesen meghallgatjuk egymás véleményét, de a végleges döntést saját magam hozom meg a kép javára – mondta el a budapesti Műszaki Egyetem művésztanára. Lengyel Zsüliett festményét a pandémia ihlette, a félig elkészült képre három idős férfialakot vázolt fel, érzékeltetve azt a tehetetlen állapotot, amit a vírus okozott. A huszonéves böhönyei Kovács Adriennt a vár épületének struktúrája ragadta meg, ottjártunkkor linómetszetet készített egy vázlat alapján.

– Rónai Gábor biztatására érkeztem a művésztelepre, aki az egyetemen tanít, most is itt van Szigetváron. Azért jöttem, mert sok különböző egyéniséggel alkothatok együtt, akik mind nagy tudásúak, sokat lehet abból is tanulni, ha csak nézem, hogy hogyan dolgoznak – mondta el a tervezőgrafikusnak készülő fiatal. Halmos Klára elmondta, hogy az egyesület fontosnak tartja, hogy egyre több fiatal művész is részt vegyen a művésztelepen, amellett, hogy a visszajáró tagok is meghatározóak a művésztelep életében. – Szemadám György festőművész egy előadás erejéig vendégünk volt a művésztelepen, ő már a kezdetektől fogva figyelemmel kíséri a Kapos Art tevékenységét. Az elkészült anyagból válogatott kiállítás a szigetvári Sóház Galériában tekinthető meg szeptember 12-ig.

Fotó: Laufer L. (DN)