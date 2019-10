Színházi csoda Buborékokkal

November tizenegyedikén, hétfőn nyitja meg ünnepélyesen kapuit a kaposvári Csiky Gergely Színház. A díszelőadást rá két napra, november tizenharmadikán láthatják majd a nézők.

Már az utolsó simításokat végzik a szakemberek a kaposvári teátrum épületén és környezetében. Fülöp Péter igazgató megkeresésünkre elmondta: a parkosítási munkálatokkal hamarosan végeznek, a színház belsejében pedig már teszik fel a függönyöket, kárpitoznak, valamint szerelik össze a székeknek az ülő lapjait és háttámláit.

– A párnákat még nem raktuk be a székekbe – mondta Fülöp Péter. – Amíg por van az épületben, addig várunk, a lámpákat is már a helyére raktuk, de egyelőre le vannak takarva. A színházi technológiának azok a részei, elemei, amik nekünk már meg voltak, azoknak a beszerelése zajlik, hamarosan pedig teszteljük a színpad hang- és fénytechnológiáját. Jelenleg az Együd Árpád Kulturális Központban próbálunk, de a tervek szerint a hónap végén, november elején már a színház épület színpadán lesznek Vidnyánszky Attila próbái.

– Nemcsak felújítás, hanem átépítés zajlik – folytatta a színház igazgatója. – Ez egy kilenc és fél milliárd forintos beruházás, mintegy kilencezer négyzetméteren dolgoztak, dolgoznak a szakemberek. Azt mondtam a társulati évadnyitó ülésen, hogy akkor engedek be nézőt a házba, hogyha ehhez minden feltétel adott. A mi és az én felelősségem az, hogy olyan házba engedjük be a nézőket, amelynek minden működési és használatbavételi engedélye megvan. Amikor a katasztrófavédelem azt mondja, hogy annyiszor próbálták le a nézőtéren a különféle berendezéseket – például a liftet – ahányszor csak kell, és kilencvenkilenc százalékos biztonsággal üzemel, valamint a kollégáim a háttérben minden olyat elsajátítottak, ami a működéshez szükséges, akkor tudjuk megnyitni a színházat.

– Színházat nem néhány évre építünk – hangsúlyozta Fülöp Péter. – Azt gondolom, hogy bárki, aki megpróbálja ezt a dolgot olyan színben feltüntetni, hogy „na megmondtuk, hogy nem lesz kész, megmondtuk, hogy csúszik” az hibázik. Hiszen ez a színház negyven-ötven évre készül. Egy-két héten nem múlik semmi sem. Májusban úgy látszott, hogy október 23-án meg tudjuk nyitni a házat, de ahogy haladtunk előre, kellett hoznunk egy döntést. Nyilván azért nem kommunikáltuk ezt előre, mert vártuk, hogy mit mondanak a szakemberek, akik a ház elindítását, újraindítását végzik. Amikor pedig nem láttuk biztosnak, hogy október 23-án elindulhat az évad, akkor közösen a fenntartóval meghoztuk a döntést, hogy november 11-én a megnyitót, 13-án pedig a díszelőadást tartjuk meg – tette hozzá.

Az ötezredik bérlet is elkel hamarosan

Hatalmas az érdeklődés az idei színházbérletek iránt. Fülöp Péter kiemelte: a napokban gazdára talál az ötezredik bérlet is, a foglalások száma pedig ezen felül is még több száz. – Nagyon komoly várakozás előzi meg a színház újranyitását – hangsúlyozta a direktor. Számítottunk rá, hogy lesz egy felfokozott érdeklődés, de nagy örömmel mondhatjuk, hogy ez minden várakozásunkat felülmúlta. Nagyon hálásak vagyunk a kaposváriaknak, hogy ilyen bizalommal vannak irántunk. Gondoljunk bele abba, hogy az emberek megvásárolják most a bérletüket, egy 2020. áprilisi bemutatóra, hónapokkal előre elköteleződnek. Micsoda nagy bizalom ez! Nekünk pedig egy óriási felelősség, amit igyekszünk megszolgálni. Azt gondoljuk, hogy azok a látványelemek, amelyek ebben a színházban lesznek, azok valóban el tudják kápráztatni a nézőinket és örömmel és megnyugvással térnek vissza hozzánk majd a 2020/2021-es évadban is – fogalmazott Fülöp Péter.