Színháztörténeti idők: minőségi népszínház és százezer néző

Izgalmas és mozgalmas! Ez jellemezte a Csiky legutóbbi hónapjait. A színészek és a munkatársak két és fél évad után foglalták vissza a megújult, duplájára nőtt, immár 21. századi színházukat. Nagy volt az öröm, tódultak a nézők a dísz­évadra, aztán jött a koronavírus: március 11-én legördült a függöny, s bezárultak az ajtók.

– Tudtuk, hogy visszajövünk, s azt is, hogy hova, ám mégis vegyes érzelmekkel adtuk át 2017 januárjában a munkaterületet – emlékszik vissza a felújítás kezdetére Fülöp Péter igazgató. – Felkészültünk. Tudtuk, hogy építkezünk: épül a színház és épül a társulat is. Elképesztő utat tettünk meg együtt. Mindenki erejét megfeszítve, legjobb tudása szerint dolgozott. Mert a Csikyt építők vették birtokba, de a színháznak élnie kell! Egy átmeneti, új helyen, egészen más feltételek között. De ott is a nézők voltak az elsők, akik mindvégig kitartottak mellettünk! Közben megújult a színház arculata is, elkészült a díszévados kiadványunk, amelyre nagyon büszkék vagyunk. Aztán a 2019-es év őszén visszaköltözhettünk a házba, elkezdődött az ismerkedés, a begyakorlás. Kis csodák születtek már az új színházban. A műszakiak a háttérben elképesztő gyorsan megtanulták kezelni a modern technikát. Egy csodás díszévadot álmodtunk, folyamatos telt házzal, de aztán jött a koronavírus és minden megváltozott. Soha nem látott kihívás elé állított bennünket.

– Hogyan élték meg ezt az időszakot a nézők?

– Nekünk van a világon a legcsodálatosabb közönségünk! Ahogy korábban, ebben az időszakban is együtt lélegeztünk. Az átmeneti időszakban alig csökkent az eladott bérletek száma. A nézők megértették, hogy az átmeneti játszóhely szűkös, de az élmény változatlan. Pedig kicsi volt a színpad, nem volt süllyedőnk, húzónk, s zenekari árkunk sem. Mégis játszottunk zenés darabot, emlékezzünk csak vissza Bozsik Yvette egyik rendezésében a zenekar éppen a dísz­let tetején volt. Ez az átmeneti időszak arra ösztönzött bennünket, hogy felfrissüljünk, új energiákat nyerjünk. Az elmúlt időszakban a vidéki színházak közül itt volt a legnagyobb megújulás. Mi vettük fel a legtöbb fiatal színészt és nagy öröm, hogy a kaposvári művészeti karon Vidnyánszky Attila és Eperjes Károly osztályában végzettek közül jó néhányan itt találták meg a számításukat.

– A színészeknek nem az a fontos, hogy hol, hanem az, hogy játszanak…

– Valóban! Ők hozzá vannak szokva, hogy különböző körülmények között lépnek fel. Nekik nem volt furcsa, hogy nem a megszokott színpadon játszanak. Mondjuk úgy, hogy megszokták és elfogadták az ideiglenes játszóhelyet, amit a város biztosított. Innen is köszönöm ezt a lehetőséget. Mi nem zártunk be, pedig sok ilyet látni a világban. Nálunk a színészek estéről estére felmehettek a színpadra. Az öröm és boldogság pedig kárpótol mindenért.

– Alig költöztek vissza és kezdődött meg a díszévad, jött a vírus… Olyan helyeken játszottak, ahol színész még soha…

– Március 11-én be kellett zárnunk a színházat. Nem erre készültünk, s nem erre számítottunk. Aztán jöttek az ötletek.. Egyeztettünk a rendőrséggel és a polgármesteri hivatallal, mert megszületett az Erkélyből páholy program! A vírushelyzet legmélyebb pontján azt kértük a kaposváriaktól, hogy nyissák ki az ablakot, üljenek ki az erkélyre, de ne jöjjenek le. Később beszereztünk ideiglenes színpadot, készítettünk díszletet, áramot pedig mindig kaptunk egy-egy színházrajongótól. Sokan segítettek, köztük Kárpáti Tímea képviselő asszony nemcsak az ötlettel, hanem a szervezésben is. Igazi összefogás volt, igazi sikertörténet.

– A nézők kárpótlása és az új évad felépítése, ha úgy tetszik, egybecsúszott. Hogyan lehet ezt megoldani?

– Ha a körülmények engedik, akkor szeptember elejétől pótoljuk majd az elmaradt több mint negyven előadást. Ez eltart egészen novemberig. Igyekszünk mindenki jegyét beváltani és átváltani arra az időpontra, amely neki megfelelő. A díszévad 2.0 pedig a díszévad meghosszabbítása, hiszen vannak olyan darabok, amelyeket nem tudtunk bemutatni. Ezeket is pótoljuk.

– Merre tart a Csiky?

– Olt Tamás művészeti igazgatóval arra vállalkoztunk, hogy egy minőségi népszínházat építünk. A műfaji sokszínűség megvalósítására már lényegében alkalmas a csapat, majd minden szerep kiosztható. Kevés vendégszínésszel, ám sok fiatallal számolunk. Fontos az utánpótlás nevelése, ezért gyakorlati helyet biztosítunk. Az alapítványunk évek óta ösztöndíjprogramokkal segíti a hallgatókat. A jövő a tehetséges fiatalokon múlik!

– Milyen kaposvári, vidéki színésznek lenni?

– Kaposvár szakmailag és feltételeiben is vonzó. Nálunk van lakhatási támogatás, miénk az ország legszínvonalasabb színészháza a színházzal szemben, tetőterasszal, térítésmentes internettel és sok más kényelmi feltétellel. Ez a 21. század. Volt komoly béremelés, bevezettük a cafetériát. Itt a fiatalok főszerepeket játszhatnak, nem kispadoznak. Számos kaposvári színész szerepel filmekben, sorozatokban.

– Már csak egy személyes kérdésre válaszoljon: éppen öt éve igazgató. Mit tervez a következő időszakra?

– Szeretném elvégezni azt, amit vállaltam. Ráadásul két évvel ezelőtt Fekete államtitkár úr a csapatába hívott és egy évvel ezelőtt helyettes államtitkári kinevezést kaptam. Sokszor nem könnyű ez a kettős „élet”, de jó csapatom van itt is és a fővárosban is. Az igazgatói kinevezésem 2023. augusztusáig szól. Olt Tamással és a csapattal minőségi színházat, tartósan százezres közönséget szeretnénk. Ez a színház már más, mint más hazai színházak. Még egy kicsit másabbnak kell lennie. Olyannak, amely nemcsak az előadóművészet fellegvára, hanem az összművészeti missziónk megtestesítője.