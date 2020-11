Szitakötők köré szőtték a színes fotótárlatot

A szitakötőgyűjtő fotói a látogatóközpontban.

Börzsöny László fotóiból rendezett kiállítást a desedai Fekete István Látogatóközpont. A villamosmérnökként dolgozó, néhány évvel ezelőtt elhunyt fotós szenvedélyes gyűjtőként is tevékenykedett, halála után szitakötőgyűjteményét az özvegy a kiállítóhelynek adományozta. A gesztus viszonzásaként a desedai kiállítóhely előadótermében rendezték meg a tárlatot.

A fotós nagyapjának köszönheti gyűjtőszenvedélyét, a családi nyaralásokra, mint egyfajta „gyűjtőutazásokra” emlékezett vissza. A világ számos országát bejárva érdeklődése a természet iránt töretlen volt, erről tanúskodott több gyűjteménye is, például díszhalak, kaktuszkülönlegességek tára. Korábban főként madarakat és rovarokat fényképezett. A desedai látogatóközpontban kiállított színes képek a növények és állatok érdekességei mellett többek közt a többéves afrikai tartózkodás élményeiről is mutat be néhány különleges felvételt.