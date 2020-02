Sztárcunami várható a szilvásszentmártoni tó partján

Igazi sztárparádé lesz az idei szilvásszentmártoni F.A.L.U. (Falvak Ahol Lehetetlen Unatkozni) fesztivál.

A szervezők közzétették a harmadik alkalommal megrendezett fesztivál első fellépőinek listáját. A zselici dombok között zeng majd július 9. és 12. között a Budapest Bár muzsikája, de a húrok közé csap Lovasi András is az összművészeti fesztiválon. Fellép még Szabó Benedek és a Galaxisok, az Esti Kornél, a Lóci játszik és elvarázsol zenéjével a Bagossy Brothers Company.

Februárban még számíthat a zenekedvelő közönség egy sztárfellépő bejelentésére, az ő személyét azonban még titok övezi. A szervezőktől megtudtuk: idén is lesz félmaraton, s újdonságként terep, akadályfutást is hirdetnek Betyárhajsza néven. Öt kilométeren tizenöt akadályt kell sikeresen teljesíteniük a nevezőknek. S természetesen ezúttal is lesznek színházi esték, a nyugalmasabb kikapcsolódást keresők számára.