Tánc, dráma, zene: a tehetségek megtöltik a művészeti iskolákat

Az alapfokú művészeti iskolák még a napokban fogadják a jelentkezőket az egyes területeken indított képzésekre, hogy a tehetséges tanulók a kötelező iskolai elfoglaltságok terhére itt szerezzék meg azt a tudást, amire a hagyományos általános iskolai képzésben nem jut minden esetben sem lehetőség, sem idő és szakember sem.

A megyében több mint hatezer gyermek részesül művészeti nevelésben állami, alapítványi illetve egyház által fenntartott alapfokú művészeti iskola keretein belül. Megyeszerte több mint harminc intézmény működik, amelyekben a néptánc és a klasszikus zenei tanszakokon tanul a legtöbb fiatal. Ennek oka még az iskolatípus megalakulásának idejére vezethető vissza, hisz a megyében működő néptáncegyüttesek utánpótlás-nevelésében a mai napig fontos szerepet töltenek be az intézmények. Deli Szidónia a kaposvári Együd Árpád Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója elmondta, hogy náluk idén kétszáztíz beiratkozóval indul a tanév, akik többségében a néptánc tanszakot választották.

– Jó hírű iskola vagyunk, hisz a Somogy táncegyüttes sikeres működése garancia a képzésünkre is. Ezt bizonyítja az is, hogy már nagycsoportos óvodások is részt vesznek a képzésben, akik idén betöltik hatodik életévüket. Már ők is bizonyítványt kaphatnak, előbb, mint az általános iskolában. Az Együdben emellett grafika-festészet és színjátszó tanszak is működik.

A nagybajomi Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Művészeti Iskola Csökölyben, Csurgón várja a hangszeres zene iránt érdeklődőket. Az iskolák vezetőitől megtudtuk, hogy a művészeti képzésben részesülőknek térítési díjat kell fizetni, ennek ellenére rendkívül népszerű a képzés, létszámhiánytól szinte egyik intézményben sem kell tartani.

Félezren fújják A legnagyobb múltú művészeti iskola, a kaposvári Liszt Ferenc Zeneiskola, ahol az idei tanévben több mint 500 jelentkezőt fogadott az idén. Több kaposvári iskolában szerveznek képzést, de a hangszeres órák legtöbb esetben az anyaintézményben vannak. Működnek azonban olyan intézmények, amelyek több vidéki telephellyel rendelkeznek, és a szaktanár utazik az iskolába, ahol a képzés zajlik.

Felzárkóztatók

Az intézményhálózat elterjedésének köszönhetően már a megye hátrányos helyzetű településein élőknek is lehetőségük adódik a művészeti képzésre, ami sok esetben felzárkóztató jellegű, és a tehetséggondozás mellett elsősorban a hátrányok leküzdésében nyújt segítséget. Ezeken a településeken sokaknak ez az egyetlen lehetőségük találkozni a zene, tánc és képzőművészet által megtapasztalt élményekkel.