Táncokkal idézték a históriát

Idén először lépett fel nagyközönség előtt a Somogy Táncegyüttes. A társaság augusztus 20-án, a Vigasságok terén mutatta be „Nemzedékről-nemzedékre” című műsorát. A táncosok már nagyon várták, hogy újra színpadra állhassanak, a járványhelyzet miatt ugyanis tucatnyi előadásuk maradt el.

A színpad takarásában több gimnasztikai gyakorlatot is végrehajtottak a táncosok, azért, hogy izmaik jól bemelegedjenek, a koreográfiát pedig a legtökéletesebben adhassák elő. Az ifjabbak a kezdés előtt néhány perccel is még egy-egy folyamatot gyakoroltak. Látszott rajtuk a nagy izgalom, ami nem is csoda, hiszen volt köztük, aki az elmúlt hónapokban került fel a felnőtt együttesbe, így először táncolt a „nagyok” között.

Az izgalom azonban néhány rutinos táncoson is meglátszott. Erdős Zsófia nem is a lépések, hanem a beszéd miatt volt izgatott. A táncoslány ugyanis azt a megtisztelő feladatot kapta, hogy felkonferálja együttesét, és köszöntse a kultúrára már régóta éhes közönséget. – Nagyon vártam már a mai estét – mondta. – Megviseltek minket az elmúlt hónapok, hiszen nem találkoztunk, és csak online próbáltunk, ami nem olyan izgalmas. Amikor készültünk az ünnepi előadásra, akkor előfordult, hogy egy-egy folyamatrészt újra át kellett venni, mert teljesen kiesett, de aztán gyorsan eszembe jutott – tette hozzá.

A Somogy Táncegyüttes egyik legöregebbje, Jakab Márk is nagyon várta már, hogy újra színpadra állhasson. Elmondása szerint a koreográfiák „lábon vannak”, hiszen többségét hosszú évek óta táncolják már. Sok fiatal is érkezett az együttesbe, akiket be kellett tanítani egyes műsorszámokba, s közben a régi táncosok is alaposan átismételhették a folyamatokat.

Turi Endre, az együttes művészeti vezetője kiemelte: minden táncos örült az újbóli találkozásnak és annak, hogy ismét színpadra állhatott. Hozzátette: nem lehet tudni, hogy nagy közönség előtt mikor lépnek fel legközelebb, így még fontosabb volt számukra ez az előadás. A másfél órás műsorban a történelmi Magyarország egész területéről láthatott táncokat a több száz fős közönség. A somogyi koreográfia mellett a többi között szatmári, mezőségi, vajdaszentiványi és györgyfalvi táncok is színpadra kerültek.

Bizonytalan még a jövő, de dolgozik az együttes

Csikvár Gábor, a Somogy Táncegyüttes menedzsere elmondta: a március 15-i előadás volt az, amire a társulat utoljára készült, de a járvány berobbanása miatt elmaradt. Több fellépése is lett volna a somogyosoknak, de a bizonytalan helyzet miatt szinte az összeset visszamondták. Csikvár Gábor kiemelte: nagyon nehéz így tervezni, de dolgoznak, és ha lehetőségük van, akkor színpadra állnak. Idén egyébként mindösszesen háromszor lépett fel az együttes, az augusztus huszadikai műsor pedig az első „nagy” előadásuk volt.