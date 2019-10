Tíz éve csillognak a szemek a Bábszíntér paravánjainál

Még a csepergő eső sem űzte el a Bábszíntér törzsközönségének jókedvét a tizedik évadnyitó fesztiválon. A jubileum alkalmából kétnaposra szervezett program első napján a kaposvári Berzsenyi parkban köszöntötte a résztvevőket Pályi János az ez alkalomra felépített színpad előtt.

Több mint húszezer gyermeket várnak az idei évadra a szervezők, a színes programkínálat már összeállt és felépül végül az állandó otthonuk is. Már csak az utolsó simítások vannak vissza, és a belső munkálatok után még októberben beköltöznek a kórház egykori kápolnájaként működő épületbe. A befogadó színház Bábszíntér a Helyőrségi Klub épületében kezdte működését tíz éve, azt követően több helyszín közt vándoroltak. Játszottak a lebontásra ítélt egykori egészségügyi szakiskola épületében, az Agorában, a Szivárványban.

Az idei évadnyitón a debreceni Duo Trió jóvoltából gólyalábas attrakció szórakoztatta a közönséget, majd az eső elől a Berzsenyi iskola épületébe húzódó publikum A három kismalac és a farkasok című mesét láthatta a Hepp Trupp előadásában. Csillogó szemű tekintetek várták a kezdést, nem törődve a szűkös hellyel és a színházi előadásra kevésbé alkalmas környezettel. A fesztiválnyitó másnapján az Agorában gyülekezett a szépszámú közönség, ahol a jól megszokott módon, kétemeletnyi játszótér, babaszuszogó, apapihegő és teasarok is várta a kicsiket és szüleiket.

– Három éve járunk a gyerekekkel a vasárnapi matiné-előadásokra, amit mindig izgatottan várnak, és otthon is mindig műsoron van a bábszínház, amikor a gyerekek báboznak nekünk a saját maguk által megépített paraván mögött – mondta el egy kaposvári édesanya.

– Azokat a meséket szeretem, amikben jó fények vannak és hangszerek is. De a legjobb, hogy a végén ki lehet próbálni a bábokat – számolt be kedvenceiről a hat­éves Babos Bertalan.

Mesés kínálattal készültek az évadra minden korosztálynak

Az idén az óvodásoknak négy előadást kínál a Bábszíntér. Aki bérletet vált, megtekintheti a szombathelyi Mesebolt Bábszínház két előadását is, a Holle Anyót és Az égig érő fa meséjét. Ezen kívül a Kolibri Színház és Écsi Gyöngyi mesemondó történetét. Az iskolások a Bóbita Bábszínház előadásának tapsolhatnak majd, és a debreceni Vojtina Bábszínház paravános játékát nézhetik meg. Megtudtuk, hogy az idén is lehetősége lesz a balatonboglári, a csurgói és a kadarkúti gyerekeknek is élményt szerezni a Bábszíntér kínálatából, a Márkus Színház és Ziránó Színház látogat majd el hozzájuk. Ezen kívül újra folytatódik a babaszínház, amely kifejezetten a három és hat év közötti korosztályt ismerteti meg a színház világával. Nekik egy négy előadásos bérlettel kedveskedik a színház.