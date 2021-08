Több mint száz filmes alkotás száll versenybe Szemesen

Az összesen 167 nevezett alkotás közül 110 film került be a XII. Bujtor István Filmfesztivál versenyprogramjába, amelyek kétharmadát a közönség augusztus 19. és 22. között nézheti meg Balatonszemesen. Idén sem maradnak el az Ötvös Csöpi-klasszikusok, valamint koncertek, utcaszínház, emlékkiállítás, veterán­autós találkozó, retró utcabál és gyerekprogramok várják az érdeklődőket.

Tizenkettedik alkalommal kerülnek a középpontba a magyar filmek a Bujtor István Filmfesztiválon. Az augusztus 19. és 22. között zajló rendezvény idén is oldtimeres konvojjal indul, amelyen keleti és nyugati autócsodákkal találkozhatnak az érdeklődők. A retró hangulatot erősítve rendőrzsigulik felvezetésével érkeznek a sztárvendégek. Esténként a kertmoziban lesznek láthatóak a nagy Bujtor-klasszikusok: A Pogány Madonna, Az elvarázsolt dollár, a Hamis a baba és a Csak semmi pánik!

– A 167 nevezett alkotás közül 110 film került be a fesztivál repertoárjába, köztük játék-, dokumentum-, animációs, és versfilmek is láthatók majd Balatonszemesen – mondta el Lutter Imre, a XII. Bujtor István Filmfesztivál igazgatója. Hozzátette: az elsőfilmesek mellett Balázs-Béla-díjas alkotók is készülnek különleges alkotásokkal.

– Bujtor nyomán a titok, a bűnügy, a rejtély, a humor és kacagás, a karantén, az emberi élet és a költészet az alapja az elmúlt másfél év izgalmas filmjeinek, amelyeket befogadott a fesztivál – emelte ki az igazgató. Hozzátette: négy magyar második világháborús katona sorsát is megismerhetjük. Végh Vozó Zoltán pedig Hitchcock 60 éves Psycho című filmjének zuhanyjelenetét forgatta újra képkockáról képkockára 60 ismert színésznővel. Bárány Krisztián és Takó Sándor Erdély – Ég és föld között című filmjében mítoszok és legendák nyomába indul, négyrészes sorozatuk záróepizódjában bemutatják a középkor legnépszerűbb szentje, László király gonosszal vívott harcát, felkeresik a funtineli boszorkány erdejét.

– A járványhelyzetben nem volt mozi, így a nézők sem tudtak találkozni a filmesekkel, ám most mindenre lehetőségük lesz – jegyezte meg Lutter Imre. – Nagy örömünkre az előző évekhez képest erősebb a filmkínálat.

A Bujtor István-díjat kategóriánként ítélik oda idén is és augusztus 22-én, vasárnap adják át ünnepélyes keretek között. Itt külön is díjazzák majd a legjobb alakításokat, forgatókönyvet, operatőri és vágó munkát, a legjobb effekteket, zenét, szerkesztést és rendezést is.