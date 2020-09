Többször szép az élet a szent őrültekkel, mint nehéz

Azt tartják: minden sikeres férfi mögött egy segítőkész társ áll, aki nélkül sokkal szerényebb, netán sikertelenebb lenne az élet. Különösen így van ez a művészvilágban, ahol az alkotókedvet akár le is lohaszthatja egy rossz házasság. Szerencsére Somogyban is akadnak olyan párok, ahol a nem szakmabeli feleség nemcsak múzsa, szellemi inspirátor, hanem menedzser, ha szükséges: kritikus. Valódi hátország; védelmet és biztonságot adó, férje „szeszélyeit” toleráló társ; semmi és senki mással nem pótolható erőforrás.

Kertész Sándornét, Évát, 57 éves házasság fűzi férjéhez, a Táncsics-gimnázium egykori tanárához. Nem tagadja: kapcsolatuk megért néhány mélypontot, főleg, hogy csak egyikük művész. Ugyan mindketten pedagógusok, a feleség a Kaposvári Egyetem adjunktusaként vonult nyugdíjba, de – mint mondta – ő „csak” szemlélője volt férje alkotásainak, jóllehet mindenben segítette. A menedzselést kivéve, ugyanis azt vallja: mindenki álljon meg a saját lábán. Ezért aztán a különféle támogatásoknak sem híve, és annak sem, hogy férje művészetét, munkásságát fényezze.

– Számos példát látok erre, és ez számomra roppant ellenszenves – jegyezte meg Kertészné, aki szerint a nők megfontoltabbak, óvatosabbak, előrelátóbbak, mint a férfiak. – Nem vitatom: ha adott tehetséget az Isten a páromnak, akkor kötelessége is élnie vele, fel kell mutatnia azt a pluszt, amit kapott, de a nimbuszteremtés nem az asszony dolga. Testi-lelki támasza vagyok, és folyamatosan kísérem művészi életútját. Akarva-akaratlanul is az alkotófolyamat részeseként, és akkor is kendőzetlenül elmondom véleményemet egy-egy művéről, ha néha netán rosszul esik neki. Szerencsére ismer annyira, hogy felfogja: érte vagyok, nem ellene; a tárgyilagos kritika csak javára lehet.

Ritkán adódik ilyen helyzet, mert hasonló a belső világunk, ezért aztán a legtöbb alkotásával – a groteszkekkel is – tudok azonosulni. Időnként cserélgetem lakásunk falán a Kertész-képeket, melyeknek üzenete megérint, legfeljebb egy-egy mellék-jelentéstartalommal én is felruházom. Így van ez az irodalmi művek esetében is; az a lényeg, hogy valamilyen módon hasson ránk a katarzis.

– Bár volt egy időszak, amikor Sándor írt; prózába szedte főképp családtörténeteit, én soha nem éreztem indíttatást arra, hogy vászonra fessek vagy grafikákat készítsek. Szobát, pincét már festettem, és fűtéscsöveket is – árulta el Kertészné, aki a természetben érzi magát a legjobban, és akkor a legboldogabb, ha unokájuk is velük van.

Amikor Sörös József festőművész néhány év tanítás után vállalkozóvá lett felesége, Katalin azt látta, hogy 40 négyzetméteres lakásukban két gyerek mellett egyre gyakrabban lesz alkalmi műteremmé a konyha, akkor megkérdezte férjét: „Arra készülsz, hogy halálod után jól elmenjenek a képeid, vagy pedig arra, hogy normálisan éljünk?” Ez utóbbi mellett döntöttek, ám olykor így is kerülgetni kellett a festőállványt, de ez a feeling vélhetően elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Rita lányukból szobrászművész legyen. Katalin csak akkor fedte fel meglátásait férje munkáiról, ha erre külön kérte. Párja – akivel 46 éve élnek együtt – ezt ritkán igényelte. Túl sokat nem is tudott volna „hozzátenni” művészetileg az alkotásokhoz, mivel matematika-kémia szakon végzett; legfeljebb a festékek összetételében lehetett járatos. Annak viszont Sörösné örült volna, ha olykor elkel egy-egy festmény, ám férje soha nem dolgozott megrendelésre, és „ezeréves” barátainak ma sem „bespájzolt” alkotásaiból ajándékoz, hanem inkább újat fest. Cseppet sem bánja, hogy a háttérből segítve támogathatta férjét, és takaríthatott körülötte, hiszen a festészet maszattal (is) jár, arra viszont okkal büszke, hogy Sörös tanár úr a tanítóképző főiskolán majd az egyetemen sok tanítványnak adhatta át a vizuális kultúra iránti szeretetét. Elárulta azt is: elsősorban férje műveinek a színvilága bűvöli el, s örül, hogy most merészebb tónusokat használ.

K. Várnagy Márta, a kaposfüredi galéria vezetője fontos helyet foglal el Kling József szobrászművész életében. Azon túl, hogy 53 éve örök szövetségre léptek, művészetében is komoly segítsége férjének. Minden mű kapcsán átbeszélik a munkafolyamatot, az arányokat, a formákat; a kisebb-nagyobb változtatások révén ugyan hosszabb lesz a születés folyamata, ám van érzelme. Márta vallja, hogy egy kívülálló reálisabban képes megítélni az alkotásokat, és az őszinte szó, a kendőzetlen kritika mindig a „Szakállas” javát szolgálja. Örül, hogy nemcsak hű társként, hanem mentorként, menedzserként egyaránt mellette lehet, hiszen így könnyebben kitárult előttük a művészvilág ajtaja, erősödött a köztük lévő „szimbiózis”. Úgy véli: múzsánál sokkal több a személye, hiszen az csak inspirátorként hat, az igazi társra termékenyítőbb szerep vár. Férje szakrális és profán alkotásai egyaránt lenyűgözik. Szívébe zárta azt a keresztet is, amit Márk unokájuk és választottja frigyére készített. Mint mondta, teljes az életük, de örülnének egy dédunokának.

Olykor marad a magány…

Nyári Lászlóné, Zsuzsa, a kaposvári Honvéd utcai óvoda vezetője úgy érzi: bár mérnök férje viszonylag kevés szerelmes verset írt, némelyiknek ő volt a múzsája. Olykor amolyan „szent őrültként” alkot, mint legújabb, megjelenés előtt álló, Te is lehetsz guru című regénye kapcsán is. Kedvenc helye az udvaron lévő tóparti rész; oda vonul ki, és a csendben szinte megszállottként ír. Verset, prózát, blogbejegyzést. A feleség tanácsára lesz tagoltabb a születő mű, és ő az első korrektor is. Ha több napot töltenek „összezárva”, elárulta: könnyen érzi azt, hogy magányos, mert 36 együtt töltött év után felidéződik: korábban közösen vettek részt a kulturális eseményeken. A költő férj most inkább az írást választja, de ő bármikor bátran mehet – egyedül.

Szoborudvar

K. Várnagy Márta elmondta: különleges érzés keríti hatalmába, amikor szoborpark­ká nemesült udvarukon sétál, férje kedves munkái között. De akkor is, amikor egy-egy köztéri szobrát felavatják – mint például a Lélekkaput, illetve a közelmúltban megáldott Magyar szentek és boldogok emlékművét –, vagy kis­plasztikáin pihenhet szeme egy-egy kiállításon.